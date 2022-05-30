新华社斯德哥尔摩5月30日电通讯：瑞典鸡蛋商的通胀噩梦

新华社记者和苗 付一鸣

“蛋鸡饲料成本急剧增加，鸡蛋生产成本高涨，零售价格却‘封顶’。我们的生产变得不可持续。”不断升高的通胀数据让瑞典鸡蛋供应商约翰·韦兰德十分无奈。

韦兰德在瑞典首都斯德哥尔摩以西约160公里的厄勒布鲁市郊外经营一家蛋鸡农场。站在饲养着9万多只蛋鸡的饲料筒仓和农场建筑之间，韦兰德向新华社记者描述了最坏的结果：“情况很紧迫，除非鸡蛋指导价格上调，否则我们将不得不逐步退出现有业务，停止生产。”

在俄乌冲突之前，瑞典一个鸡蛋的全部生产成本是0.8瑞典克朗（1美元约合10瑞典克朗）。如今，这仅能覆盖饲料成本。俄罗斯和乌克兰都是重要农产品出口国，是许多农产品上游供应方。眼下，瑞典从面包到饲料都面临价格上涨压力。

瑞典蛋业协会会长登内贝格日前接受媒体采访时表示，鸡饲料价格最近翻了一倍，而商店中的鸡蛋价格并没有同步上涨，对鸡蛋产业造成毁灭性打击。据瑞典蛋业协会介绍，俄乌冲突前，协会与主要零售商达成固定价格的长期采购协议，农场无法通过提价转嫁成本。瑞典蛋业协会成员由孵化场、肉种鸡饲养者、鸡蛋供应商、包装商和饲料商组成。

协会运营经理霍格斯塔迪乌斯告诉记者，要想供应商不亏本，每个鸡蛋需要提价至少0.5瑞典克朗。她认为，除非零售商决定向供应商支付超过现有合同规定的费用，否则许多供应商将面临倒闭的风险。目前，瑞典鸡蛋重新定价的谈判正在进行，不少供应商预测，未来鸡蛋价格将“大幅上涨”。

鸡蛋价格上涨或许能缓解供应商的燃眉之急，却让消费者雪上加霜。

瑞典中央统计局数据显示，瑞典4月通货膨胀率为6.4%，高于3月的6.1%，为1991年12月以来最高值。瑞典消费者面临生活成本全面上涨压力。

“我们对未来感到担忧。”斯德哥尔摩居民弗雷德里克·桑德贝里说。他是三个孩子的父亲，对通胀和生活压力有着切身体会。他表示，完全理解农场必须涨价才能勉强生存的无奈之举，并准备好购买便宜货来应对经济压力。

“不幸的是，许多低收入人群，例如单亲父母、领取救济的人可能已经被迫这么做了，没有人知道这种螺旋式的通胀何时结束。”他说。

(责编：于洋、高歌)