新华社北京5月30日电 题：公平正义的中国主张——解读全球安全倡议系列评论之二

新华社记者李蓉

当今世界并不太平。新冠疫情延宕，欧洲再燃战火，“新冷战”逆风劲吹，霸权主义和强权政治依然存在。各国人民期待建立更加公正合理的国际秩序，渴望迎来更加和平安全的世界。中国国家主席习近平提出的全球安全倡议，契合国际社会盼公道、求和平、促发展的共同心声，受到国际社会热烈欢迎。

全球安全倡议是公平正义的中国主张，体现在倡议秉持共同、综合、合作、可持续的安全观。在百年变局与世纪疫情交织叠加、冲突阴云笼罩的今天，中国倡导的新安全观更加彰显其现实意义和时代价值，将进一步推动铸剑为犁、安危与共的和平合作理念深植人心，将有力推动对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路越走越宽。南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，习近平主席提出的全球安全倡议体现了国际社会的需求，“那就是我们要建立一个共同的安全机制，所有国家都认同一套能带来和平、解决冲突的规范以及价值观，避免一个或几个国家自行其是，以牺牲其他国家为代价，单方面加强自身的和平与安全。”

全球安全倡议是公平正义的中国主张，体现在倡议对联合国宪章宗旨和精神的传承和弘扬。二战结束后，随着联合国等国际组织蓬勃发展，以多边合作方式来维护和平、推动发展、应对共同挑战逐渐成为国际社会共识。历史经验一再证明，重视发挥联合国的核心作用，世界就会变得更加安宁。中方认为，当今世界发生的各种对抗和不公，不是因为联合国宪章宗旨和原则过时了，而恰恰是由于这些宗旨和原则未能得到有效履行。要构建一个更加安全的世界，就要坚定维护联合国权威和地位，共同践行真正的多边主义，反对打着所谓“规则”的旗号破坏国际秩序、将世界拖入“新冷战”。

全球安全倡议是公平正义的中国主张，体现在倡议主张要坚持重视各国合理安全关切。中方认为，各国的安全利益都是彼此平等的，也是相互依赖的。任何国家的正当合理安全关切都应得到重视和妥善解决，在此基础上构建起均衡、有效、可持续的安全架构，从而实现普遍安全、共同安全。泰国前副总理、博鳌亚洲论坛理事素拉杰·沙田泰说，全球安全倡议体现了构建公平合理的全球安全治理体系的理念，将使世界更加稳定，同时促进各国间合作与发展。

全球安全倡议是公平正义的中国主张，体现在倡议将有助于为全球热点问题提供公正解决方案。中方主张，面对此起彼伏的热点问题，要坚持公道，鼓励对话，根据当事国需要和愿望劝和促谈、斡旋调停，做和平的“稳定器”而非冲突的“鼓风机”。倡议呼吁国际社会应旗帜鲜明支持一切有利于和平解决危机的努力，反对任何势力借机煽风拱火、阻挠破坏和谈，鼓励冲突各方谈起来、谈下去，以对话建互信，以对话解纷争，以对话促安全。巴勒斯坦马安通讯社发表评论文章说，全球安全倡议将为推动解决国际地区热点问题、促进世界安危与共作出贡献。

站在历史正确一边，站在国际公平正义一边，全球安全倡议顺应国际社会人心，合乎维护全球和平安全的根本大道，必将进一步凝聚国际共识、汇聚合作力量，推动全球安全治理体系更加完善。

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