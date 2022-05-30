新华社曼谷5月30日电 专访：中国经济增长为区域发展提供稳定支持——访世行东亚和太平洋地区首席经济学家马图

新华社记者王亚光

世界银行东亚和太平洋地区首席经济学家阿迪蒂亚·马图日前接受新华社记者线上专访时表示，中国有应对经济下行压力的政策空间和能力，稳定增长的中国经济为东亚和太平洋地区发展提供稳定支持。

马图表示，中国对区域经济发展的作用越来越重要，已成为区域内很多国家经济增加值的重要贡献市场，比如，对老挝、马来西亚、缅甸、泰国和越南来说，中国最终贡献了他们经济增加值的约十分之一。“稳定增长的中国经济就像是该区域的公共产品，为区域发展提供稳定支持。”

马图认为，与其他经济体一样，中国经济也面临新的增长风险，包括新冠疫情持续、国际金融环境趋紧以及俄乌冲突带来的冲击。他表示，应对多重增长风险对任何一个国家来说都并非易事，不过，中国在疫情前期采取了较为克制的财政和货币政策，因而现在拥有政策空间来应对冲击。

世行最新一期东亚和太平洋地区经济形势报告预计，今年该地区发展中经济体经济将增长5%，较去年10月预测下调0.4个百分点。马图表示，面对这些挑战，区域内各国应看到全球贸易格局转变和技术快速传播带来的新增长机遇。

马图呼吁各国保持贸易畅通。“出口限制措施是国际贸易中‘囚徒困境’的一个例子：你采取的行动看似符合自身利益，实则只会导致包括自己在内的所有人处境都变得更糟。”

他还建议各国加强构建数字基础设施，促进技术的使用和传播。“中国在这方面十分成功，正致力于制定一套管理办法，兼顾把握发展机会和解决数字隐私保护等问题。”

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