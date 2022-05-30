新华社北京5月29日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部29日说，俄空天军使用高精度远程导弹摧毁乌克兰一处大型军火库。据乌克兰总统网站消息，乌总统泽连斯基29日视察了哈尔科夫州乌军前沿阵地。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫29日上午通报说，俄空天军使用高精度远程导弹摧毁了乌克兰武装部队在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的一处大型军火库。过去一天中，俄方使用空基高精度导弹打击乌方3处指挥所、25处人员与军事装备集中区、2个炮兵连以及“黄蜂-AKM”防空导弹系统的一座发射装置等设施。科纳申科夫说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军183架飞机、128架直升机、1049架无人机、325套防空导弹系统、3309辆坦克和其他装甲车、447台多管火箭炮、1722门野战火炮和迫击炮、3270辆特种军用车辆。

——据乌克兰总统网站消息，泽连斯基29日除视察哈尔科夫州乌军前沿阵地外，还视察了被炸毁的哈尔科夫市行政大楼、被炸居民楼等地，并且听取哈尔科夫州军事行政长官西涅古博夫、哈尔科夫市长捷列霍夫等官员汇报。

——克里姆林宫网站29日发表声明说，俄罗斯总统普京当天与塞尔维亚总统武契奇通电话讨论了乌克兰局势。两国领导人磋商了包括扩大互利经贸合作在内的双边关系中重要议题。经双方协商，俄方将继续向塞方不间断供应天然气。

——卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代29日在社交媒体上说，卢甘斯克地区中心城市北顿涅茨克仍然在乌克兰控制之下，俄军被乌军继续阻挡在北顿涅茨克郊区。盖代说，乌军击退了曾一度控制利西昌斯克至巴赫穆特高速公路的俄军。利西昌斯克至巴赫穆特的高速公路是连通卢甘斯克地区西部至顿涅茨克地区东北部的重要物资补给线。

——据塔斯社报道，俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫28日在社交媒体上发文说，卢甘斯克地区的北顿涅茨克市已经处在俄军控制下。“北顿涅茨克完全在我们的控制之下。这座城市已经解放，居民可以轻松呼吸。从现在开始，他们不再处于危险之中。”卡德罗夫说。

——据乌克兰国家通讯社报道，当地时间28日夜间，梅列法市的一座太阳能变电站被俄军导弹摧毁，该市位于哈尔科夫市西南约30公里处。（参与记者：李奥、李东旭 李铭、黄河）

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