新华社杜尚别5月27日电 在塔吉克斯坦杜尚别举行的第四次阿富汗问题地区安全对话会27日发表《杜尚别声明》，欢迎今年3月底中国安徽屯溪第三次阿富汗邻国外长会上通过的《阿富汗邻国关于支持阿富汗经济重建及务实合作的屯溪倡议》，呼吁各方在经济、人道援助、互联互通、贸易和内部能力建设等方面给予阿富汗更多支持。

《杜尚别声明》重申不干涉阿富汗内政和“阿人主导、阿人所有”原则，认为各方有必要同阿富汗方面加强对话沟通，引导阿富汗建立广泛包容的政治架构；强调联合国和国际社会在向阿富汗提供人道主义援助和协助方面发挥着关键作用；敦促对阿富汗负有责任的国家切实履行对阿富汗经济重建和未来发展的承诺，反对将对阿富汗人道主义援助政治化。

《杜尚别声明》指出，绝不允许国际恐怖组织利用阿富汗领土隐匿、训练、策划和资助针对该区域各国的任何恐怖行动；呼吁阿富汗有关方面采取更多可行性举措划清同各类恐怖势力界限，监控所有恐怖组织活动轨迹，并通过摧毁其训练营地等措施对其予以坚决打击和消灭，确保阿富汗不再沦为恐怖主义滋生地、庇护所和扩散源。

来自中国、俄罗斯、印度、伊朗、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦8国高级代表出席了此次对话会。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)