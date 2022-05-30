许利平

5月23日，美国总统拜登在日本宣布启动所谓的“印太经济框架”。这项由美国主导的“亚太经济伙伴关系”表面上是区域经济合作倡议，但无论从历史还是现实来看，它都难以成为主导亚太地区的经济制度安排，反而可能沦为制造分裂对抗的地缘政治工具，其可持续性存疑。

其一，“菜单式”模式具有“强制消费”性质，成员国难以全盘接受。“印太经济框架”原则和标准由美国主导制定，体现了美国的霸权地位。所谓“高标准”的背后是为了保护美国工人、小企业主和农场主的利益，维护美国民主党的基本盘，实际上是一种“换装”贸易保护主义。这类贸易保护主义逆区域经济一体化潮流而动，根本上违背了自由贸易原则，难以长久。

其二，日、韩等发达经济体收益与付出不成正比，难以承受与中国完全脱钩的代价。日本是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的成员国，也是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的成员国。特别是RCEP生效后，日本出口工业产业的关税最终降低91.5%，对华出口商品的零关税比例由8%增至86%，并为其GDP贡献2.7%的增长率。RCEP给日本经济带来了“巨大红利”。对于“印太经济框架”，日本共同社不得不承认，议题不含降低关税，难以增加向美国市场的出口，对参加国而言“好处不多”。

韩国也是RCEP的成员国，RCEP推动韩国汽车、钢铁等商品关税大幅降低，促进出口攀升；网络游戏、动画、电影、唱片等服务市场会进一步开放，对韩国文化产业更是一大利好。与此相比，没有市场准入和税收优惠条款的“印太经济框架”，对韩国来说似乎是“硬塞进来”的累赘，甚至包含风险与代价。韩国《亚洲日报》称，目前，韩中双边贸易额突破3600亿美元，相互投资突破1000亿美元。为此，韩国官员明确表示，韩国加入“印太经济框架”不涉及供应链脱钩。

其三，东盟国家担心东盟中心地位受到冲击，对“印太经济框架”防范心理很重。东盟国家领导人在5月中旬的美国—东盟特别峰会就明确指出，包容性合作是地区合作的优先方向。菲律宾金砖国家政策研究会研究员安娜·马林博格—乌伊表示，“印太经济框架”的目的是在地缘政治和经济层面为亚太地区制定规则，提升美国利益，维护美国全球霸权。“从这个角度来说，这一框架可能不会在东南亚获得太多支持，因为它可能在东盟国家之间制造分歧，危及亚太许多国家与中国之间卓有成效、富有成果的经贸关系。”

其四，美国信用受到质疑，美国是否履行承诺存在诸多不确定性。在奥巴马政府时期，美国主推“跨太平洋伙伴关系协定”。2015年10月，12个成员国结束谈判达成协议，并于2016年2月正式签署协议。但在2017年1月，特朗普上台后正式签署行政命令取消该协定。特朗普不断“退群”和毁约的行为令许多国家对美国的信用产生了严重质疑。当前，美国国内政局不稳，这一框架没有经过美国国会的授权和批准，是否能获得美国民主和共和两党的广泛共识还是一个未知数。况且其谈判周期将持续12—18个月，存在诸多变数。

其五，经济问题政治化、武器化、意识形态化，与亚太合作成功密码相违背，注定失败。“印太经济框架”高举所谓“价值观”和“高标准”，以此进行身份界定，是典型的地缘政治工具。在劳工和环保标准以及跨境数据流动规则等领域，很容易与人权标准挂钩，充满意识形态偏见，与区域合作共赢的发展规律相违背，必定难以走远。

亚太地区是全球经济最活跃的地区，存在众多双边和多边自由贸易协定。为了充分发挥这些自由贸易协定的效益，地区国家同意启动亚太自由贸易区进程，落实《亚太贸易协定》，推动亚太区域经济一体化。美国强推“印太经济框架”，违背区域内达成的共识，将区域内的经济问题政治化、武器化和意识形态化，其结果只会使区域内经济成本越来越高，其经济发展的可持续性难以维持。总体看，“印太经济框架”一推出就遭到各方质疑，将来很可能成为一个“半拉子”工程。

（作者为中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)