人民网约翰内斯堡5月28日电 （刘畅）26日，首个南非职业教育网络商业及创业试点项目启动仪式在线上举行。

此次活动由中国文化和国际教育交流中心及孔子课堂牵头，得到了中国驻南非大使馆、中国国际中文教育基金会、人民网南非公司、浙江数字经济协会、南京财经大学、南非高等教育和培训部、南非基础教育部、南非教育培训署等中南政府及教育部门的支持并在线参与。南非北开普城市职业技术学院、格特·西班德职业技术学院等7所南非职业技术学院；南通职业大学，常州机电职业技术学院、杭州科技职业技术学院等14所中国大学和职业技术学院的领导、教师等中国、南非两国的150多人在线参加。

此次试点项目中将有40名南非教师和40名学生分别参与。项目运行两年，由南通职业大学和常州机电职业技术学院的教学团队开展网络电商专业知识培训，中国文化和国际教育交流中心孔子课堂开展中文教学活动。所有顺利完成项目的学员都将获得就业岗位或创业平台。参与项目的中国职业大学和企业也为每位南非学员准备了一名中国学生，作为共同创业的合作伙伴。

项目试点成功后，将陆续在南非其他职业技术学院中开展，会有更多的国内学校和网络商业公司参与，为南非创造数以千记的就业机会。

中国驻南非大使馆李旭东教育参赞在致贺辞中说：“电子商务是南非青年高效、灵活的创业方式，对降低高失业率，缓解家庭贫困，提高总体生活水平具有积极作用。中国拥有世界上最好的电子商务教育、培训和实践平台。”

南非高等教育和培训部教师处塞洛·瑟丘萨处长，南非基础教育部处长大卫·西尔曼先生分别指出了网络电商课程和创业技能在南非高等和基础教育体系中推广的重要性，并表示部门会给予项目高度重视和支持，并协助推广。

学以致用，参加本次培训的学员将把中国语言文化与网络商业技能相结合，与中国伙伴一起学习，创业，真正做到两国青年民心相通，成为中-南非人文交流的纽带。

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