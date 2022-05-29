新华社北京5月29日电 题：标本兼治的中国智慧——解读全球安全倡议系列评论之一

新华社记者乔继红

当今世界，新冠疫情阴霾尚未散去，俄乌冲突硝烟又起，各种传统和非传统安全威胁层出不穷。世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，和平与发展的时代主题面临严峻挑战。“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”——时代之问迫切需要正确解答。

前不久，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲，首次提出全球安全倡议。这一重大倡议从全人类的前途命运出发，明确回答时代课题，为弥补人类和平赤字贡献了中国智慧，为应对国际安全挑战提供了中国方案。

全球安全倡议体系完整，内容丰富，是对西方地缘政治安全理论的扬弃超越。坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，核心要义的“六个坚持”彼此联系，相互呼应，既有顶层设计的宏观思维，又有解决实际问题的方法路径，是辩证统一的有机整体。

全球安全倡议回应新形势下国际社会共同的安全关切。这一倡议的精髓要义是，以新安全观为理念指引，以相互尊重为基本遵循，以安全不可分割为重要原则，以构建安全共同体为长远目标，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。全球安全倡议及时有效回应国际社会维护世界和平、防止冲突战争的迫切需要，为消弭国际冲突根源、实现世界长治久安提供了新方向。柬埔寨皇家科学院中国研究所所长基塞雷瓦特说，在全球面临许多新问题和新挑战时，习近平主席提出全球安全倡议非常及时。

全球安全倡议顺应世界各国坚持多边主义、维护国际团结的共同追求。如今，一些国家固守冷战思维，热衷于搞排他性“小圈子”“小集团”，挑动冲突对抗，严重破坏国际安全秩序，加剧全球安全治理赤字。全球安全倡议植根于真正的多边主义理念，呼吁世界各国遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃零和博弈、阵营对抗的过时观念，倡导以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，以团结精神适应深刻调整的国际格局，为进一步完善全球安全治理提供了新思路。印度尼西亚亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，不同于某些西方国家片面追求自身安全的思维，中国提出的全球安全倡议追求的是共同安全，是强调和平、合作的安全观，有利于建立相互尊重、平等互信的国际秩序，对人类实现持久和平与长远发展具有重要意义。

全球安全倡议响应各国人民共克时艰、携手开创疫后美好世界的普遍愿望。当前，全球经济复苏脆弱乏力，通胀压力持续上升，金融、贸易、能源、粮食、产业链供应链等各种危机接踵而至。少数国家大肆出台单边制裁和“长臂管辖”，执意打造“小院高墙”“平行体系”，泛化国家安全概念、打压遏制别国经济科技发展，进一步加重了世界各国特别是发展中国家的民生困难。全球安全倡议与中国去年提出的全球发展倡议相互呼应、相辅相成，呼应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，统筹维护传统安全和非传统安全，在国际社会寻求最大公约数、画出最大同心圆，为各国促民生、谋发展提供了新支撑。欧洲新传媒集团总编辑范轩说，全球安全倡议的提出，体现了中国对促进世界和平稳定的贡献和担当，为不确定的世界注入了确定性。

乘历史大势而上，走人间正道致远。全球安全倡议自提出以来，在国际社会引起热烈反响，得到广泛积极评价。中国愿同世界上所有爱好和平、致力于发展的国家和人民携手努力，在全球安全倡议框架下相向而行，共同开辟迈向持久和平和普遍安全的康庄大道，让和平的薪火代代相传。

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