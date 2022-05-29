新华社贝尔格莱德5月28日电（记者石中玉）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛塞尔维亚赛区比赛28日在塞首都贝尔格莱德举行。

比赛分初级组和高级组，由主题演讲、才艺展示、知识问答和模拟中文面试等环节组成。经过激烈角逐，来自诺维萨德大学的莱奥诺拉·里斯蒂奇和来自贝尔格莱德大学的韦利科·萨维奇分别获得初级组和高级组冠军。萨维奇将代表塞尔维亚参加“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛。

萨维奇在接受新华社记者采访时说，他学习汉语已经4年半，这次夺冠将帮助他进一步提高汉语水平。萨维奇表示，很高兴看到中国和塞尔维亚的友谊迅速发展，这有助于塞尔维亚人了解中国的语言和文化，也有助于中国人学习塞尔维亚语，了解塞尔维亚。

诺维萨德大学孔子学院教师陈慧说，塞尔维亚自2018年起开始举办“汉语桥”中文比赛，吸引越来越多当地学生学习汉语。希望更多的塞尔维亚人学习汉语，了解中国文化。

中国驻塞尔维亚大使馆文教处工作人员常波表示，随着中塞关系越来越密切，两国经贸合作、文化交流、科技合作越来越多。

本次比赛由中国驻塞尔维亚大使馆主办，诺维萨德大学孔子学院承办。

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