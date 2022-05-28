人民网华沙5月26日电 （记者于洋）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛波兰赛区选拔赛26日在奥波莱孔子学院成功举办。本次赛事由中国驻波兰大使馆主办，奥波莱孔子学院承办。经过各地区的海选，来自弗罗兹瓦夫、波兹南、克拉科夫、西里西亚等地区共14名选手参赛。经过激烈角逐，最终来自波兹南密茨凯维奇大学的刘艾琳夺得本次比赛的冠军，她将代表波兰赛区参加下一阶段的全球复赛。

正式开赛前，孔子学院举行了孔子雕像落成揭幕仪式，来自中波各界的数十位嘉宾出席揭幕式，并发表致辞。孔子雕像跨越万水千山在奥波莱市落户，成为了中波友谊和文化交流的又一段佳话。

比赛开幕式上，中国驻波兰大使馆教育参赞易军在致辞中强调了语言作为沟通桥梁的重要性，积极评价语言文化交流为增进中波两国人民相互了解、促进中波关系发展和深化发挥的重要作用。他说，“目前，在中国已有16所高校开设了波兰语本科专业，多所高校建有波兰研究中心。中波高校在波兰合作共建了6所孔子学院和5所孔子课堂。两国教育交流合作越来越广泛深入，这也为中文学习和爱好者提供了更为广阔的舞台。”

本次赛程由主题演讲、知识问答、才艺展示三部分组成。在“主题演讲”环节，选手们紧扣主题，阐述对“天下一家”和人类命运共同体理念的认知和理解，分享各自学习中文的故事，展示了较高的中文水平和应用能力。“知识问答”环节主要涵盖中国国情、文化及汉语知识等方面的内容，参赛选手均表现出较高水准。在“才艺展示”环节，参赛选手们各显神通，有中国舞、中文歌、脱口秀和乐器演奏，也有剪纸和中国书法展示等。通过本次赛事，选手们不仅展现了他们的汉语语言功底，也彰显了他们的青春活力和个性。

波兰奥波莱孔子学院中方院长龚文静表示，波兰参赛选手们的语言能力和才艺表演水平都比较高，显示出波兰汉语教学水平在不断提升，她也向疫情期间坚守岗位的指导教师们表达了感谢。

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