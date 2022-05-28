新华社北京5月28日电 综述：多国专家学者积极评价中国为推动构建人类卫生健康共同体所做贡献

新华社记者

第75届世界卫生大会28日在瑞士日内瓦落幕。会议期间，多国人士积极评价中国提出的构建人类卫生健康共同体倡议，认为中国践行承诺，为推动全球卫生健康事业发展做出了重要贡献。

两年前，中国国家主席习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式致辞中呼吁，共同构建人类卫生健康共同体。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，两年来，中国在世界抗击新冠疫情中发挥重要作用，得到国际社会的认可，为推动构建人类卫生健康共同体做出了榜样。中方在第73届世界卫生大会上的承诺很多涉及非洲，这些承诺一一落地，给非洲人民抗疫提供了巨大的帮助。

阿德希尔说，在抗击新冠疫情的过程中，中国一直走在前列，毫不保留地同世界其他国家分享抗疫经验，采取多种措施帮助各国控制疫情。中国对非洲国家的支持，极大地增强了非洲地区应对疫情的能力。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学公共政策学教授科斯坦蒂诺斯说，中国研发制造的新冠疫苗保护人们的生命安全，促进全球公共卫生事业的发展。

委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗说，新冠疫情暴发以来，中国为全球合作抗击疫情做出了重大贡献。委内瑞拉国内大多数新冠疫苗和防疫物资来自中国，当地18岁以上成年人的疫苗接种率达到100%，儿童接种率超过60%，这是委成功控制疫情蔓延、社会秩序逐渐恢复正常、实现经济增长的重要保障。

孟加拉国流行病学、疾病控制和研究所顾问穆斯塔克·侯赛因接受新华社记者采访时说，中国在加强全球团结以结束新冠大流行和为未来做好准备方面所发挥的作用非常令人鼓舞。

侯赛因说，孟方感谢中国在抗击疫情过程中给予孟加拉国的极为重要的支持，感谢中国向孟加拉国提供新冠疫苗，也期待与中国合作，打造孟加拉国的完善医疗卫生系统。加强对政策制定者及医疗卫生系统专业人员的培训是孟加拉国目前迫切需要的，与中方在人员培养方面的互动将有助于孟卫生系统的建设。

古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多说，中国在全球积极分享抗疫经验，及时向他国提供抗疫物资，有力推动抗疫合作，助力消除“免疫鸿沟”，为世界尤其是广大发展中国家提供了重要支持。中国以实际行动为加强全球公共卫生治理做出贡献。

世界经济论坛“塑造健康和医疗保健的未来平台”负责人希亚姆·比申接受新华社记者采访时说，世界经济论坛赞赏和欢迎中国提出的共同构建人类卫生健康共同体，为中国在抗击当前新冠大流行以及推动全球卫生健康事业发展的努力喝彩。

比申说，实现世界卫生健康公平极为重要。新冠大流行期间，实现疫苗公平与实现卫生健康公平密切相关。中国在这方面做出了重大贡献，许多发展中国家正在使用来自中国的新冠疫苗。（执笔记者：冯玉婧；参与记者：郭爽、汪平、朱婉君、白林、徐烨、王瑛、刘春涛）

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