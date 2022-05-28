新华社阿皮亚5月28日电（记者 张永兴 郭鑫惠）当地时间5月28日，萨摩亚国家元首图伊马莱阿利法诺在阿皮亚会见正在访萨的国务委员兼外长王毅。

图伊马莱阿利法诺请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，积极评价中国在中国共产党领导下取得的举世瞩目成就，预祝中国共产党二十大圆满成功。他表示，萨中友好历史悠久，两国业已建立强有力、亲密的双边关系，互利合作取得丰硕成果，印证了平等、尊重理念对国与国交往的重要性。萨方期待同中方保持密切高层互动，深化相互理解，拓展务实合作，更好造福两国人民。

王毅转达了习近平主席对图伊马莱阿利法诺的亲切问候，表示在以习近平为核心的党中央坚强有力领导下，9500万党员身先士卒，14亿中国人民奋力拼搏，彻底消除了绝对贫困，提前10年完成2030年可持续发展议程减贫目标。中国已开启迈向第二个百年目标的新征程，正致力于实现共同富裕。同时，中国将同广大发展中国家一道，加快共同发展，捍卫公平正义，构建人类命运共同体。

王毅说，今年是萨摩亚独立60周年，对萨国家、民族和人民具有重要意义。萨摩亚是最早同中国建交的太平洋岛国之一。建交近半个世纪以来，双方始终相互尊重、平等相待，两国互利合作为萨人民带来福祉。中方援建的法莱奥洛国际机场和太平洋运动会体育场馆成为当地地标性建筑、萨文化中心为双方友好交往注入新动力。疫情发生后，中方第一时间向萨方提供抗疫物资，助力萨有效管控疫情。中方还将向萨方援助新一批快速检测试剂，愿继续支持萨抗击疫情，直至彻底战胜疫情。

王毅强调，中萨都是发展中国家，有着相似的历史遭遇，面临着共同的发展任务。在单边主义、强权霸凌横行的当下，我们愿同包括萨在内的发展中国家加强团结合作，共同维护我们的正当权利，坚持真正的多边主义，这也是广大发展中国家的共同期盼。

双方还就多边议题交换了意见，一致同意加强绿色发展和应对气变合作。

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