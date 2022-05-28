新华社希腊比雷埃夫斯5月27日电（记者于帅帅）在中希建交50周年之际，希腊多位政界、学界人士27日在希腊比雷埃夫斯市出席中希关系研讨会，通过实时连线与中国官员、学者就两国友谊与合作、新时期中希关系等展开探讨，期待进一步深化两国合作。

当天，由中国社会科学院、希腊拉斯卡里季斯基金会、中国驻希腊使馆共同主办的“纪念中希建交50周年：古老文明与现代伙伴”研讨会以线上线下相结合的方式举行。

希腊副总理皮克拉梅诺斯向研讨会致贺信说，希中两大古老文明都对人类进步产生了重大影响，希方强烈希望进一步深化同中国的关系，促进两国在经济、投资和商贸等各领域的合作全面发展。

中国驻希腊大使肖军正致辞说，50年来，中希政治互信不断巩固，互利合作持续扩大，文明互鉴日益深化，民心相通更加巩固，树立了不同国家、不同文明之间和平相处、合作共赢的典范。中方愿同希方一道，推动中希全面战略伙伴关系不断结出新的硕果，携手谱写中希友谊与合作的新篇章。

希腊外交部经济外交事务副部长弗拉戈扬尼斯说，希中建交的50年是非比寻常的50年，希腊实现了现代化并加速推进经济社会发展，中国则在国家发展方面取得了举世瞩目的成就。如今两国在多领域合作亮点纷呈，期待两国友谊与合作在未来不断深化拓展。

希腊驻华大使伊利奥普洛斯在视频致辞中说，他对希中关系的美好未来充满信心，两国将继续深化双边关系，共同维护多边主义，携手推动世界和平与发展。

目前，中国稳居希腊第三大贸易伙伴及欧盟外第一大贸易伙伴地位，希腊也在2021年成为中国在中东欧国家中第四大贸易伙伴。近年来两国在交通、能源、通信、文化、旅游等领域开展了广泛合作，成果丰硕。

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