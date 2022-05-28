新华社北京5月27日电 欧洲联盟委员会分管能源事务的委员卡德丽·西姆松说，欧盟正在制定应急方案，应对俄罗斯天然气进口完全中断的可能性。

英国《金融时报》27日援引西姆松接受采访时的话报道，欧洲正在尽可能多地储存天然气，欧盟国家正在快速提高处理液化天然气的能力，但是，万一俄罗斯完全切断对欧盟成员国的天然气供应，欧洲还需做更多准备。

5月18日，欧盟委员会主席冯德莱恩在比利时布鲁塞尔欧盟委员会总部宣布一份投资计划，以期欧盟在今后几年逐步减少对俄罗斯化石燃料依赖，加快向清洁能源转型。新华社记者郑焕松摄

一些知情人士说，欧盟正在起草的预案措施包括，在不影响家庭用气的前提下，对企业采取天然气配给制。

4月底以来，俄罗斯天然气工业股份公司已经切断对保加利亚、波兰和芬兰的天然气供应。这几个国家不愿意按俄方要求用卢布支付4月份的天然气费用。

西姆松说，从现在情况看，任何一个欧盟成员国都面临“断气”可能性，“谁都可能成为下一个”，“我们正为今年天然气供应完全中断的可能性做应急预案”。

西姆松乐观地认为，欧盟在年内找到三分之二俄罗斯输欧天然气的替代供应“可行”。

欧盟委员会的数据显示，俄罗斯和乌克兰冲突升级前，欧盟40%的天然气供应依赖俄罗斯，这一比例现下降到大约26%。

西姆松说，希望上述比例到年底降至13%。

这是4月28日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯天然气工业股份公司办公大楼。该公司27日宣布自当日起暂停向保加利亚和波兰供应天然气。新华社发（亚历山大摄）

《金融时报》报道，欧盟今年获得的液化天然气之多创造纪录，其地下天然气储存罐内的储气量在增加。报道提供的数据显示，截至5月25日，这些天然气罐的储气比例达到44%，而在去年同期为36%。

欧盟委员会18日宣布一份投资计划，从现在到2027年间增加2100亿欧元投资，支持绿色能源发展，以期把对俄罗斯化石燃料的依赖度逐步降低至零。这一方案还提出，到2030年，把能效目标从9%提高到13%，把可再生能源占欧盟能源消费比重从40%提高至45%。

西姆松说，欧盟委员会预期来自美国和挪威的天然气供应将增加，同时在与更多天然气供应商接洽，“我们正与埃及和以色列合作，希望今年夏天之前分别与它们达成双边协议。我们正计划与阿尔及利亚重启能源对话”。（卜晓明）

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