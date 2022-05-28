新华社杜尚别5月27日电 第四次阿富汗问题地区安全对话会27日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。中国外交部涉外安全事务专员程国平27日在接受塔吉克斯坦媒体采访时强调，中方愿秉持新安全观，共同支持阿富汗应对挑战。

程国平说，今天与会的8个国家都是阿富汗近邻，都密切关注阿富汗局势变化，积极推动阿问题政治解决进程，为阿富汗稳定和发展提供支持帮助，为阿局势平稳过渡发挥了建设性作用。

程国平说，阿富汗地处“亚洲之心”，阿局势特别是安全局势的发展对地区安全稳定有重要影响。当前阿富汗正处在由乱及治的关键时期，地区国家要加强沟通协调，凝聚共识合力，为帮助阿富汗实现长治久安作出不懈努力。

程国平强调，中国国家主席习近平前不久提出全球安全倡议，强调要坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，共同维护世界和平和安全。中方愿秉持这一精神，同地区国家共同努力，支持阿富汗系统应对好各方面挑战。

——只有良政善治，才能国家安定。我们要支持阿富汗广泛包容建政，温和稳健施政，对内实现民族和解和人民团结，对外坚持独立自主和睦邻友好，走上自立自强之路。

——只有经济发展，才能社会稳定。我们要继续向阿富汗提供人道援助，反对不合理的单边制裁，支持阿提升自主发展能力，融入区域经济格局，走上繁荣进步之路。

——只有坚定反恐，才能真正安全。我们要推动阿方从源头上肃清恐怖主义，确保阿不再成为恐怖势力庇护所、滋生地和扩散源，解决难民和毒品问题，走上和平发展之路。

程国平说：“我期待在本次会议上，与各位同事围绕上述问题深入交换意见，达成更多共识。我也期待阿富汗问题地区安全对话同其他涉阿多边机制一道，为促进阿富汗及本地区的持久安全和共同繁荣作出新的贡献。”

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