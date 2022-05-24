新华社日内瓦5月23日电 题：不得人心的政治操弄注定破产

新华社记者陈俊侠 刘曲

第75届世界卫生大会总务委员会和全会23日分别作出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这充分说明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。不得人心的政治操弄注定破产。

涉台提案是彻头彻尾的政治操弄。当前，新冠疫情仍在全球蔓延，加强合作、团结抗疫是国际社会对世卫大会的共同期待。但民进党当局不惜干扰大会进程、破坏国际抗疫合作，执意搞涉台提案，充分暴露其借炒作参加世卫大会搞“台独”分裂活动的政治图谋。个别国家明里暗里支持怂恿，不外乎是耍“遏华”“制华”的政治伎俩。妄图分裂中国的卑劣意图、逆历史潮流而动的恶劣行径，受到世界上秉持正义立场国家的一致反对。此次大会开幕前，近90个国家以专门致函世卫组织等方式，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会。

涉台提案没有法律基础。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理，联合国大会第2758号决议和世界卫生大会第25.1号决议确认了这一根本原则，为世卫组织遵循一个中国原则提供了法理基础。台湾地区参与世卫大会必须按照一个中国原则、通过两岸协商处理。民进党当局顽固坚持“台独”立场，台湾地区参与世卫大会的政治基础不复存在。

民进党当局大肆炒作台湾是所谓“国际防疫体系缺口”，通过打“悲情牌”骗取国际社会同情，妄图在国际上制造“两个中国”或“一中一台”。实际上，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，新冠疫情发生后已向台湾地区通报疫情约400次。2021年4月以来，台湾地区专家参加世卫组织技术活动共计44批47人次。台湾地区还多次接受世卫组织秘书处疫情信息通报，所谓“国际防疫体系缺口”根本就是无稽之谈。

世卫大会已连续第6年拒绝涉台提案，这充分表明人心所向不可违，大势所趋不可逆。我们正告台民进党当局，“以疫谋独”绝无出路。个别国家应停止将卫生问题政治化，停止借台湾问题干涉中国内政，否则只会落得自食苦果的下场。

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