新华社北京5月24日电 欧洲联盟一直未能就对俄罗斯石油禁运等制裁举措达成共识，成员国之间起内讧。德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克23日警告匈牙利不要阻拦“禁油令”，并表示有意绕过匈牙利对俄实施制裁。

欧盟委员会本月4日提交第六轮对俄制裁措施提案，内容主要是今年年底前全面禁止从俄罗斯进口石油，包括在制裁措施生效日6个月后停止购买俄原油，并在今年年底前逐步淘汰俄成品油。

2020年12月24日在比利时布鲁塞尔拍摄的欧盟委员会总部大楼前的欧盟旗帜。新华社记者张铖摄

根据欧盟规则，欧盟委员会提案需要27个成员国一致同意才能生效。由于匈牙利反对，这一提案未能在16日举行的欧盟外长会上获得通过。

匈牙利高度依赖俄罗斯能源，60%以上的石油和85%的天然气来自俄罗斯。匈牙利总理府部长古亚什·盖尔盖伊本月早些时候说，匈牙利现阶段没有能够替代俄罗斯的油气供应方，转换油气来源需要大约5年时间和花费“大量资金”，因此反对实施相关制裁。

2019年7月21日，人们在匈牙利首都布达佩斯的自由桥上游玩。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

匈牙利的态度引发德国方面不满。德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克23日公开点名匈牙利，警告后者应与欧盟合作，不要阻拦欧盟对俄实施“禁油令”。

哈贝克在瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会时说：“不同国家有不同的解决办法，我希望包括匈牙利在内的每个成员国能共同商讨解决方案。”

哈贝克当天早些时候接受德国广播电台采访时表示，欧盟商讨对俄石油禁运已长达数周，一直未能达成一致，他对此感到失望。按他的说法，德国希望绕过匈牙利，以加快推动对俄制裁。

“如果欧盟委员会主席说，我们可以不算匈牙利，其他26个成员国共同实施制裁，那么这是我一直支持的路线，”哈贝克说，“但我目前尚未听到欧盟方面这样说。”

1月15日，行人从德国法兰克福一家商场的橱窗前走过。新华社记者逯阳摄

德国作为俄罗斯石油的主要买家，原本反对欧盟将对俄制裁扩展到石油领域，后来转变立场。德国工商总会警告，尽管德国企业对俄石油的需求可以从其他供应来源弥补，但对俄石油禁运引发的油价上涨仍将增加企业财务压力。

哈贝克本月早些时候承认，德国要降低对俄能源依赖“需要各方共同付出巨大努力”，德国经济和消费者“都感受得到”这些举措的代价。（张旌）

(责编：崔译戈、崔越)