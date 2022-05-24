人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

通讯：“破坏和平的举动永远不得人心”

——日本民众连日举行游行抗议拜登访日

2022年05月24日12:51 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京5月24日电 通讯：“破坏和平的举动永远不得人心”——日本民众连日举行游行抗议拜登访日

　　新华社记者杨光　姜俏梅

　　23日下午2时左右，日本民众抗议拜登访日的游行队伍从东京日比谷公园出发，一路高喊抗议口号，走向约4公里外的赤坂迎宾馆。当天上午，日本首相岸田文雄在这里与美国总统拜登举行日美首脑会谈。

　　“虽然我们不能面对面地向日美首脑表达意愿，但是我们要最大限度地提高我们的抗议声音。”游行组织者之一新井佳世子说。

　　拜登22日结束对韩国的访问后抵达日本东京，23日与岸田文雄举行会谈。日本民众连日举行集会和示威游行，抗议日美双方破坏地区和平和稳定的企图。

　　继数百人22日在东京举行集会和示威游行之后，日本民众于23日下午再次行动起来。新井告诉记者，24日他们还将继续游行，反对拜登访日和美日印澳“四边机制”峰会。

　　当天，日美首脑会谈再次强调日美同盟的重要性。岸田在会后的联合记者会上宣布将从根本上强化日本防卫，大幅增加防卫预算。新井认为，军事同盟的本质就是鼓动攻击，这种军事同盟关系完全没有必要存在。

　　当天参与游行的民众来自日本全国各地。专程从北海道赶来的板野阳平说，“就算要冲进首相官邸，我们也必须阻止关于战争的会谈”。

　　长期以来，冲绳深受驻日美军之害，安全事故、飞机噪音、犯罪事件等问题长期严重影响当地民众的日常生活。29岁的赤岭知晃来自冲绳，让家乡远离战火是他前来参加游行的唯一诉求。他担心冲绳将进驻更多的美军和自卫队，和平将再次被打破。

　　和平是世界各国人民的共同心声，破坏和平的举动永远不得人心。新井认为，日中两国民众应该跨越国界，携手维护和平，因为战争的受害者总是普通民众。

　　下午4时许，游行队伍仍在警车的监视下缓缓前行。队伍中不乏白发老者，他们双手奋力高举旗帜，“反对战争”“反对四边机制”“防止修宪”等口号回荡在东京街头……

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部