新华社东京5月24日电 通讯：“破坏和平的举动永远不得人心”——日本民众连日举行游行抗议拜登访日

新华社记者杨光 姜俏梅

23日下午2时左右，日本民众抗议拜登访日的游行队伍从东京日比谷公园出发，一路高喊抗议口号，走向约4公里外的赤坂迎宾馆。当天上午，日本首相岸田文雄在这里与美国总统拜登举行日美首脑会谈。

“虽然我们不能面对面地向日美首脑表达意愿，但是我们要最大限度地提高我们的抗议声音。”游行组织者之一新井佳世子说。

拜登22日结束对韩国的访问后抵达日本东京，23日与岸田文雄举行会谈。日本民众连日举行集会和示威游行，抗议日美双方破坏地区和平和稳定的企图。

继数百人22日在东京举行集会和示威游行之后，日本民众于23日下午再次行动起来。新井告诉记者，24日他们还将继续游行，反对拜登访日和美日印澳“四边机制”峰会。

当天，日美首脑会谈再次强调日美同盟的重要性。岸田在会后的联合记者会上宣布将从根本上强化日本防卫，大幅增加防卫预算。新井认为，军事同盟的本质就是鼓动攻击，这种军事同盟关系完全没有必要存在。

当天参与游行的民众来自日本全国各地。专程从北海道赶来的板野阳平说，“就算要冲进首相官邸，我们也必须阻止关于战争的会谈”。

长期以来，冲绳深受驻日美军之害，安全事故、飞机噪音、犯罪事件等问题长期严重影响当地民众的日常生活。29岁的赤岭知晃来自冲绳，让家乡远离战火是他前来参加游行的唯一诉求。他担心冲绳将进驻更多的美军和自卫队，和平将再次被打破。

和平是世界各国人民的共同心声，破坏和平的举动永远不得人心。新井认为，日中两国民众应该跨越国界，携手维护和平，因为战争的受害者总是普通民众。

下午4时许，游行队伍仍在警车的监视下缓缓前行。队伍中不乏白发老者，他们双手奋力高举旗帜，“反对战争”“反对四边机制”“防止修宪”等口号回荡在东京街头……

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