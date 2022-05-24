新华社北京5月24日电 世界自然基金会23日发布的报告指出，欧洲联盟一直自称靠其发达农业“喂养世界”，实际情况却是以其庞大食物消耗在“吃掉世界”——欧盟食品进口量比出口量多得多，给全球生态环境造成沉重负担。

报告认为，欧盟一些人以俄罗斯与乌克兰冲突升级导致全球粮食供应短缺为借口，不断降低欧盟自身环保标准。实际上，这种短缺与欧盟本身资源消耗过度有关。

报告写道，“欧盟的食物进口与生产从根本上不可持续，因为它们侵占自然资源、驱使全球森林滥伐、耗损鱼类资源”，欧盟国家生产的粮食多达40%遭浪费，气候和生态多样性因此承受巨大代价。

世界自然基金会是致力于自然环境和生态系统保护的国际非政府组织。基金会欧洲政策办事处主任埃斯特尔·阿辛说，为应对因俄乌冲突加剧的全球粮食短缺和价格高涨，一些人建议欧盟降低环保标准以提升本土粮食产量，但这样反而可能使问题恶化。只有欧盟改变现有生产和消费模式，才可能促进粮食安全。

阿辛的同事、报告领衔作者雅比耶·鲁伊斯说，欧盟从全球农作物贸易中赚取巨额财富，背后却隐藏“许多让人不适的真相”。比如，欧盟进口的农产品主要是低端原材料产品，如可可、水果和大豆，这些原材料的生产往往需要大量消耗森林等自然资源；欧盟出口的酒类和巧克力类高附加值食品对欧盟经济而言是积极贡献，对全球食品供应链而言却并非如此。

鲁伊斯说：“欧盟与其说是‘世界粮仓’，不如说是全球高端食品店，只出口主要面向较富裕消费者的产品。而且，我们的高产量是以不可持续的输入、进口和高损耗的土地利用实现的。‘欧盟食品店’所累积的社会和环境成本如此之高，我们实际上是在吃掉世界。”

报告显示，欧盟每年浪费大量食物，据估算高达人均173公斤；尽管在零售商和消费者方面有不少倡导减少食物浪费的举措，但在农业生产环节的浪费经常被忽略。据估算，每年收获季节及刚过时，都有占总产量比例高达15%的粮食遭浪费，从未摆上餐桌。

欧盟委员会定于2023年正式提议建立可持续食物生产消费系统法律框架。鲁伊斯认为，是时候采取果断行动以消除食物消费所造成的环境和社会影响了。“欧盟委员会不能再逃避了。”（沈敏）

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