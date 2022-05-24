新华社广州5月24日电（记者 徐弘毅）5月23日，国务委员兼外长王毅在广州会见来华访问的联合国人权高专巴切莱特。

王毅说，此次人权高专访华应是一次增进了解之旅。中国有句古话“兼听则明、偏听则暗”，中国俗话也说“百闻不如一见”。中国是有着5000年文明传承的超大规模国家，正在发生人类历史上前所未有的重大积极变化。希望人权高专通过此次实地参访，全面了解中国的发展理念、道路和成就，以及中国促进保护人权的实践和进步。

王毅说，此次人权高专访华应是一次加强合作之旅。中国始终是联合国事业最坚定的支持者。在当前单边主义横行、多边主义式微、联合国作用弱化形势下，国际社会更应高举联合国的旗帜，坚定不移维护以联合国为核心的国际体系，捍卫以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中方愿以此访为契机，同人权高专办探讨加强合作的途径，并发挥各自优势，共同帮助发展中国家增强促进和保护人权的能力建设，推动双方合作迈上新台阶，开辟新前景。

王毅强调，此次人权高专访华还应是一次正本清源之旅。当前，一些国家和反华势力在国际上大肆散布涉华虚假信息，对中国进行无端攻击抹黑，其目的是借人权问题围堵打压中国，把人权问题政治化、武器化。中国的人权发展实践坚持自身特色，根植于优秀传统文化，借鉴世界先进理念，经得起历史检验。希望通过此访正本清源，用事实真相说话，让谣言谎言不攻自破。

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