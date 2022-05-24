在埃中资企业赴非洲难民儿童学校开展助学捐赠活动

人民网开罗5月23日电 （记者沈小晓）5月23日，在“六一”国际儿童节到来之际，中建埃及分公司联合四家驻埃中资企业一同前往埃及非洲难民儿童学校“非洲希望就学中心”，向孩子们赠送教材书籍、学习文具、儿童口罩等礼物。

中建埃及分公司总会计师姜大海在致辞中表示，包括中建埃及在内的中国企业，在助力埃及经济社会发展的同时，还积极投身埃及慈善事业，履行企业社会责任。中建埃及将联合其它中资企业，继续组织各类慈善关爱活动，更好地回馈埃及人民，为构建更加紧密的中非命运共同体作出应有的贡献。

埃及非洲难民儿童学校行政助理埃梅卡·艾德敏代表学校欢迎中国企业朋友的到访，并向大家的爱心捐助表达了诚挚谢意。他表示，这些教材书籍将有助于改善所有学生的学习条件，为难民儿童带来一个更美好的今天和更光明的未来。中国企业对孩子们的关爱让他们感到非常欣慰，学校将铭记这份恩情，致力于难民儿童慈善教育事业。他希望在各位企业朋友的带领下，未来有更多中国企业和机构能够给予学校帮助。

来自巨石集团、潍柴动力、米可世界、山东泰博国贸的中资企业代表先后致辞，中国志愿者团队和学生代表分别发言。各企业代表向孩子们表达祝愿和期望，并祝愿学校越办越好。志愿者代表回忆了在学校义务工作的难忘经历，并期盼将爱心传递给更多社会企业和机构。

期间，驻埃中资企业代表们依次为孩子们分发教材书籍。

位于埃及开罗迈阿迪区的“非洲希望就学中心”是一所由民间慈善组织运营的非洲难民儿童学校。该校成立于1998年，现有教师18名、国际志愿者10名。学校是一座两层小楼，以捐助为主要资金来源，空间逼仄的教室和仅有几平方米的厨房全年为超过400名学生提供小学、初高中教育和午餐，大多数学生来自在埃非洲难民家庭。

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