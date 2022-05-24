5月23日，国家副主席王岐山在北京以视频方式与巴西副总统莫朗共同主持中巴高层协调与合作委员会第六次会议。新华社记者 燕雁 摄

新华社北京5月23日电 5月23日，国家副主席王岐山在北京以视频方式与巴西副总统莫朗共同主持中巴高层协调与合作委员会第六次会议。

王岐山表示，近年来，在习近平主席和博索纳罗总统的正确指引下，中巴两国照顾彼此根本和长远利益，以团结协作应对全球性挑战，谱写了新兴经济体合作的新篇章。双边贸易连续4年突破千亿美元，中国连续13年保持巴最大贸易伙伴地位。巴西是中国在拉美最大投资目的国。两国携手应对疫情，科技、人文、体育等领域交流密切，增进了两国人民的友谊。

王岐山指出，当前世界进入新的动荡期，中巴同为具有全球影响力的大国，要始终把握正确历史方向，在重大国际和地区问题上密切沟通协调，在多边机制框架内加强协作，维护和促进新兴市场国家和发展中国家的共同利益。下个月，两国元首将出席金砖国家领导人会晤，双方要落实好本次高委会成果，为领导人会晤做好准备，努力促进两国和全球繁荣、绿色、均衡发展。

莫朗表示，巴中相互尊重，传统友谊深厚。巴方高度重视与中国的全面战略伙伴关系。希扩大对华产品出口，与中方携手应对粮食安全等共同挑战，挖掘能源转型及低碳经济的新机遇。欢迎中国企业加大对巴投资。当前世界充满不确定性，巴方愿与中方加强在联合国、金砖、G20等多边框架下的合作，为促进世界和平与繁荣作出贡献。

中巴高委会是两国政府间现有的最高级别对话与合作机制。本次会议就全面深化中巴各领域务实合作进行深入交流，取得丰硕成果。双方就《2022年至2031年中巴战略规划》和《2022年至2026年中巴执行计划》达成一致，规划未来10年的合作目标和原则，确定未来5年优先合作领域和项目。双方就高委会机制优化达成共识，签署了修订避免双重征税协定议定书和巴玉米输华检验检疫议定书等。

会后，王岐山和莫朗签署了会议纪要。

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