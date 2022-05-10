新华社北京5月10日电 欧洲联盟高级官员接受媒体采访时称，欧盟可能把冻结的俄罗斯外汇资产用于乌克兰重建。俄方9日批评这一想法“无法无天”。

英国《金融时报》9日援引欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利的话报道，重建乌克兰所需资金“多得难以置信”，其中多数可能将出自欧盟。

1月24日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在比利时布鲁塞尔的欧盟总部出席欧盟外长会。新华社记者郑焕松摄

就这些资金的来源，博雷利提出，可以利用遭欧盟冻结的俄罗斯外汇资产。“我们口袋里有钱。有谁能给我们解释一下，为什么阿富汗的钱可以（这样做），而俄罗斯的钱不行呢？”

这种做法与美国政府所作所为相似。美国政府去年在阿富汗塔利班夺取政权后冻结阿富汗中央银行在美国的外汇储备，总额大约70亿美元。美国总统约瑟夫·拜登今年2月下令，把冻结资产的一半用于赔偿“9·11”事件受害者，另一半转移至纽约联邦储备银行一个账户，用于帮助“阿富汗人民”，不会交还塔利班。拜登4月说，他打算以立法形式增强美国没收俄罗斯商人资产的执法能力，并用变卖这些资产所得资金支持乌克兰。

4月11日，美国总统拜登在华盛顿白宫发表讲话。新华社记者刘杰摄

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基上周表示，重建受损基础设施和房屋预计耗资大约6000亿美元，需要国际社会予以战略性支持，如同“当代版本的马歇尔计划”。

一些专家警告，西方如此对待被冻结的俄方资产涉嫌违法。俄罗斯外交部副部长亚历山大·格鲁什科9日接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，博雷利的设想“完全无法无天，破坏了国际关系的基础”。

格鲁什科警告，如果欧盟这样做，将“搬起石头砸自己的脚，破坏现代金融体系，损害欧洲乃至整个西方的信用”。

作为对西方制裁的反击，俄方要求不友好国家和地区用卢布结算进口自俄罗斯的天然气。俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金还提出，以卢布结算商品应该扩大至原油、谷物、金属、化肥、煤炭和木材；应没收不友好国家在俄罗斯的商业资产，“让它们自食其果”。（惠晓霜）

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