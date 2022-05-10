新华社联合国5月9日电 “全球发展倡议之友小组”高级别视频会议9日在纽约联合国总部举行。与会人士认为，会议围绕全球发展倡议展开讨论，将有力推动国际社会重新聚焦发展、加快落实联合国2030年可持续发展议程。

联合国秘书长古特雷斯发表视频致辞时说：“我们正快速接近实现可持续发展目标进程的中间点，但却遭遇挫折，我们必须也能够做得更好。”他认为，围绕全球发展倡议开展的讨论可以带来显著变化，促进各国在发展领域取得进展。

与会高官高度赞赏中方为促进落实可持续发展目标发挥的引领作用，表示大力支持全球发展倡议，期待同小组成员一道，深化重点领域合作，助力全球发展事业。

各国代表积极评价中方举办此次高级别视频会议，认为在新冠疫情持续蔓延、地缘政治冲突和国际局势复杂演变背景下，会议将有力推动国际社会重新聚焦发展、加快落实2030年议程，赞赏中方通过落实倡议为全球发展事业注入新动力。

中国常驻联合国代表张军表示，此次高级别视频会议不仅为未来合作指明方向，也让大家对小组的建设和发展更加充满信心，标志着全球发展倡议在联合国平台又迈出了坚实一步。

张军介绍，会议取得凝聚新共识、开展新项目、探索新路径、增添新动力四方面成果，会议促进了联合国发展议程同各国别、地区、国家集团和多边合作机制的发展战略沟通对接，有助于形成合力，推动全球发展事业早日回归正轨。

会议最后形成主席小结，为小组未来工作提供指导。根据小组成员建议，主席小结将提交给古特雷斯，推动秘书长和联合国各机构积极支持和参与全球发展倡议的落实，不断取得新的进展。

“全球发展倡议之友小组”由中国在联合国发起成立，本次高级别会议主题为“深化全球发展倡议合作，加快2030年议程落实”。包括小组成员在内的60多个国家150多位代表参加此次会议。中国国务委员兼外长王毅以视频方式出席会议并致辞。泰国、哈萨克斯坦、巴基斯坦、古巴等国外长，联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民、联合国开发计划署署长施泰纳、联合国粮农组织总干事屈冬玉，以及联合国环境署、人口基金、儿童基金会、妇女署、工业发展组织等机构负责人在会议上发言。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)