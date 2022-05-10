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中国援建纳米比亚首都机场公路三期工程正式开工

2022年05月10日08:12 | 来源：新华网
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新华社温得和克5月9日电（记者陈诚 余音潼）由中国政府援建的纳米比亚首都国际机场公路项目第三期工程开工仪式9日在纳首都温得和克举行。中国驻纳米比亚大使馆代办杨军、纳米比亚工程与运输部长约翰·穆托尔瓦等出席仪式。

杨军在致辞中说，这一项目建成后将大大改善当地现有交通状况，为纳米比亚的整体发展做出贡献。近几年，中方在纳的援建项目已超过20个，涉及农业、交通、边防、医疗、公共治理等多个领域。

穆托尔瓦在仪式上表示，该项目建成后对当地经济、环境、交通、就业等“意义非凡”。中国正在协助纳米比亚扩大道路网络，努力实现纳米比亚国家发展2030年愿景规划中的交通愿景和目标。

据介绍，温得和克霍齐亚·库塔科国际机场公路项目共分三期，全长45公里，由不同中国建筑公司承建，其中第三期路段由江西中煤集团负责。第三期路段全长21.3公里，内含3座互通式立交桥，合同工期36个月。预计这条双向四车道公路全线通车后，从国际机场到温得和克市中心的行驶时间将由45分钟缩短至25分钟。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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