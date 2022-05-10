新华社德黑兰5月9日电（记者王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德9日表示，欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长莫拉即将对伊朗进行访问，此访将使伊朗核问题全面协议相关方谈判朝正确的方向迈进。

哈提卜扎德当天在例行记者会上说，莫拉将于11日与伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里举行会谈。莫拉此访将使伊核谈判朝正确的方向迈进。

哈提卜扎德说，伊朗与伊核协议其他相关方一直进行谈判，并已就协议文本达成一致。伊朗和美国不断通过欧盟代表间接交换信息。如果美国决定归还伊朗的民族权利，在莫拉访问伊朗后伊核谈判达成协议是可能的。

据隶属伊朗最高国家安全委员会的光明通讯社7日报道，莫拉将于10日抵达伊朗访问，以推进伊核协议相关方谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

(责编：杨光宇、牛镛)