新华社北京5月9日电 5月9日，习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席干旱与土地可持续治理领导人峰会。

王毅说，新冠肺炎疫情暴发以来，发展中国家经济民生面临严峻挑战，统筹发展与环保任务艰巨。打破贫穷与荒漠化的恶性循环，真正实现人与自然和谐共生，需要国际社会通力合作，共觅良方。中方提出三点建议：

一是切实加强国际合作。发展中国家尤其是非洲国家面临的干旱和荒漠化形势更为严峻，国际社会理应伸出援手。

二是坚定推进绿色发展。粮食安全、气候治理和绿色发展是习近平主席全球发展倡议的重点合作领域，缓解干旱、实现土地可持续治理是其应有之义。中方欢迎各方积极参与。

三是有效完善国际规则。应积极回应非洲国家关注的干旱问题，不断发展完善干旱治理规则，构建公平合理的荒漠化治理体系。

王毅强调，中国致力于共建绿色“一带一路”，通过中非合作论坛、南南合作等机制，与非洲国家共同推动绿色非洲建设。

干旱与土地可持续治理领导人峰会是《联合国防治荒漠化公约》第十五次缔约方大会的高级别部分，由科特迪瓦主办。

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