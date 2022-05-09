新华社北京5月9日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基9日宣布，乌克兰已提交申请欧盟候选国地位调查问卷第二部分答复文本。七国集团8日宣布，该集团成员承诺逐步摆脱对俄能源依赖，包括逐步减少或禁止进口俄石油。

——据乌克兰总统网站消息，泽连斯基9日与欧盟委员会主席冯德莱恩举行视频会晤。泽连斯基在会晤中宣布，乌克兰已提交申请欧盟候选国地位调查问卷第二部分答复文本。冯德莱恩表示，欧盟将于6月就调查问卷有关内容做出结论，并称欧盟正致力于对自俄罗斯进口的石油产品实施禁运，欧盟也将继续对乌克兰提供支持。

——七国集团8日宣布，该集团成员承诺逐步摆脱对俄能源依赖，包括逐步减少或禁止进口俄石油。七国集团领导人以及乌总统泽连斯基8日举行视频会晤，讨论增强乌军作战能力和提高乌在与俄谈判中的地位等问题。美国白宫在会晤结束后就新一轮对俄制裁发布说明说，美国将制裁俄国有媒体，禁止俄从美方获得跨国公司运营所需服务以及对俄实行更严格出口管制等。

——乌克兰国家通讯社9日援引马里乌波尔市市长顾问安德留先科的话报道说，在联合国车队离开顿涅茨克地区后，俄军恢复了对马里乌波尔亚速钢铁厂的进攻。俄军试图攻占撤离出口的桥梁，但遭乌军击退。

——乌克兰国家通讯社9日报道说，乌海军副司令伊霍尔·贝扎伊在乘坐一架米-14直升机执行任务时，因被俄军导弹击中而身亡。

——据乌克兰总统网站消息，泽连斯基8日在基辅会见到访的德国联邦议院议长贝贝尔·巴斯，双方就德国进一步向乌克兰提供国防援助和加强对俄制裁等问题进行了讨论。

——乌克兰外喀尔巴阡州州议会8日在社交媒体发文说，美国第一夫人吉尔·拜登在母亲节当天访问该州首府乌日霍罗德并会见了乌第一夫人叶连娜·泽连斯卡娅。另据乌克兰国家通讯社报道，吉尔·拜登当天走访了乌日霍罗德市一所安置避难人员的学校，在访问结束后离开乌克兰。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫9日通报，俄火箭炮兵部队又摧毁乌方8个指挥所、26个炮兵阵地以及211个人员和装备集中区。俄防空设备在夜间击落乌空军2架米格-29战机和1架苏-25战机。自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军160架飞机、118架直升机、783架无人机、299套防空导弹系统、2949辆坦克和其他装甲车、342台多管火箭炮、1423门野战火炮及迫击炮、2769辆特种军用车辆。（参与记者：李铭、李东旭、李奥、邓仙来、任珂）

(责编：杨光宇、牛镛)