新华社洛杉矶5月9日电 综述：美国白宫记者晚宴成新冠“超级传播事件”

新华社记者谭晶晶

近日，美国白宫记者协会举行年度晚宴，此后不断有与会人员被曝出新冠病毒检测呈阳性，感染人数不断增多。美国著名脱口秀主持人特雷弗·诺亚在席上戏谑称晚宴是新冠“超级传播事件”，一语成谶。美国媒体认为，这凸显了美国面临新冠病毒继续肆虐的严峻现实。

据报道，包括美国总统拜登和国务卿布林肯在内的高级政要、媒体记者、高管及社会各界名流等，超过2600人参加了4月30日举行的白宫记者协会年度晚宴。连日来，不断有与会人员报告新冠病毒检测结果呈阳性，包括布林肯以及来自美国广播公司、美国有线电视新闻网、美国全国广播公司、《华盛顿邮报》等多家主流媒体的与会嘉宾。截至目前，尚未统计出确切感染人数。

美国白宫新闻秘书普萨基5月4日表示，拜登总统出席晚宴过程中未戴口罩，他5月3日接受的新冠病毒检测结果呈阴性。普萨基还说，布林肯不是拜登的密切接触者，布林肯“已经好几天没见到总统了”。

美国哥伦比亚广播公司5月6日证实，该公司总裁兼首席执行官乔治·奇克斯5月5日的新冠病毒检测结果呈阳性。晚宴上，奇克斯就坐在拜登及其夫人中间，3人均未戴口罩。

白宫记者协会年度晚宴是美国首都华盛顿的社交盛事，备受各界名流青睐。因受新冠疫情影响，晚宴停办两届后于今年恢复举行。主办方设定了防疫标准，包括要求宾客入场前出示新冠疫苗完全接种证明及当天的新冠病毒检测阴性证明，但据美国媒体报道，宴会当晚大厅人头攒动，几乎无人戴口罩。

出席晚宴的《华盛顿邮报》记者杰达·袁（音译）事后也确认感染新冠。她在推特上用个人账号发文说，宴会厅的情景就像“恐怖片”。“没有出口。被困在桌与桌之间。害怕在人附近呼吸，但到处都是人。就像你是唯一一个知道这很疯狂的人，这种感觉令人毛骨悚然。”

此次白宫记者协会年度晚宴之前，4月在华盛顿举行的另一场社交活动——美国著名记者团体格里迪隆俱乐部组织的年度晚宴已构成一起新冠“超级传播事件”。事后赴宴嘉宾中至少数十人确诊感染新冠病毒，其中不乏联邦政府高官、国会重量级议员等政界要人。

美国《国会山》日报5月8日报道说，白宫记者协会年度晚宴相关感染人数不断增加，凸显了新冠病毒仍持续威胁美国、全国范围内病例数正在攀升的现实。尽管美国急于“摆脱新冠病毒”，但大型室内集会确实存在风险。

报道指出，参加白宫记者协会年度晚宴的人大多是享有特权、人脉广泛的人，他们比一般美国人更容易获得抗病毒药物等治疗、带薪假和其他福利。而从晚宴开始的新冠病毒传播不会停止，人们可能将病毒传播给其他人。报道援引匹兹堡大学医学教授瓦利德·热拉的话说，最受影响的不是参加活动的人，“你的所作所为会影响到其他人”。

美国疾病控制和预防中心5月5日发布的最新疫情周报显示，目前全美新冠确诊病例数和住院病例数都在上升。截至4日的一周，美国7天平均日增新冠确诊病例数达到64781例，比此前一周增长21.4%。

(责编：牛镛、杨光宇)