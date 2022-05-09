新华社北京5月9日电 国家主席习近平5月9日下午同德国总理朔尔茨举行视频会晤。

习近平指出，当前国际局势持续复杂变化，全球安全、发展面临的困难和挑战显著增多，迫切需要为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性。中国和德国都是有重要影响力的大国。当前形势下，中德尤其需要保持两国关系健康稳定发展，发挥好中德关系稳定性、建设性、引领性作用，这不仅有利于两国人民，也将为世界和平安宁作出重要贡献。

习近平强调，过去50年来，中德关系保持高水平运行，双方通过持续深化务实合作实现了共同发展、相互成就，关键是坚持相互尊重、合作共赢，这一宝贵经验和重要原则要始终如一坚持下去。中方发展中德关系的初衷不变，同德方加强合作的真诚愿望不变，对中德共同办成更多有意义大事的信心不变。双方应该坚持对话合作主基调，用好双边对话合作机制，在应对气候变化、宏观经济政策、金融稳定、能源安全、粮食安全、产业链供应链稳定等各领域开展对话，不断丰富中德关系内涵。要深挖互利合作潜力，积极拓展绿色环保、服务贸易、人工智能、数字化等新技术领域合作。中国加快构建新发展格局，将为包括德国在内的各国提供更广阔市场机遇。要倡导真正的多边主义，维护国际公平正义，携手维护联合国在国际事务中的核心地位，维护国际关系基本准则，推进建设开放型世界经济，促进全球平衡、协调、包容发展。欢迎德方积极支持和参与全球发展倡议和全球安全倡议，推动构建人类命运共同体。

习近平强调，中欧是全面战略伙伴，中欧是彼此机遇，中欧的共同利益远大于分歧。中方支持欧盟战略自主。中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。这是双方应该长期坚持的战略共识。双方应该坚持辩证、长远眼光，坚持相互尊重，坚守正确认知，加强沟通，增进互信。面对地缘政治危机，倡导对话和合作，以中欧关系的稳定性应对国际形势复杂变化；面对疫后复苏难题，加强发展战略对接和政策协调，以中欧合作的开放性推动世界经济企稳增长；面对全球性挑战，聚焦气候变化、可持续发展等攸关人类未来的领域，以中欧对话的广泛性促进全球治理深入发展。希望德方为中欧关系稳定健康发展发挥积极影响。

朔尔茨表示，近年来德中关系发展非常好，双方应传承良好传统，持续推进两国关系良好发展势头。德方愿同中方共同庆祝两国建交50周年，保持各层级密切沟通往来，举办好新一轮德中政府磋商，就确保全球供应链稳定、宏观经济政策协调等重要议题开展对话，加强贸易投资、气候变化、抗击疫情、卫生医疗、教育文化等广泛领域合作。德方欢迎中方致力于扩大高水平对外开放，这将给德方带来更多机遇。德方愿同中方加强多边领域沟通协调，推动欧中关系积极发展。

两国领导人还就乌克兰局势深入坦诚地交换了意见。习近平强调，中方始终站在和平一边，从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断，并一直在以自己的方式劝和促谈、推动局势降温。乌克兰危机将欧洲安全再次推到关键十字路口。要全力避免冲突激化、扩大化，导致不可收拾的局面。欧方要拿出历史担当和政治智慧，着眼欧洲长远安宁，寻求以负责任方式推动解决问题。欧洲安全应该掌握在欧洲人自己手中。中方支持欧方在劝和促谈进程中发挥积极作用，推动最终构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。中方欢迎国际社会一切有利于劝和促谈的努力，有关各方应该支持俄乌双方通过谈判实现和平。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会晤。

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