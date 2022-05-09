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王岐山会见韩国总统文在寅

2022年05月09日18:55 | 来源：新华网
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新华社首尔5月9日电（记者陆睿 周思雨）5月9日，赴韩国出席韩新任总统尹锡悦就职仪式的习近平主席特别代表、国家副主席王岐山在首尔会见韩国总统文在寅。

王岐山首先向文在寅转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。王岐山表示，过去5年，在习近平主席和文在寅总统的亲切关心和战略引领下，中韩关系取得不少重要发展。今年是中韩建交30周年，也是中韩文化交流年。当前，中韩高层交往密切，务实合作日益深化，多边沟通协调顺畅。两国经济融合度高，我中有你，你中有我。特别是在全球经济不振背景下，去年中韩经贸合作逆势上扬，彰显了中韩经贸合作的韧性和巨大潜力。

王岐山强调，中韩是永远的近邻，互为重要合作伙伴，拥有广泛共同利益。不论国际地区形势如何变化，中韩友好合作的基本面不会变也不能变。这是中韩关系历史的重要启示。中方愿同韩方携手努力，推动中韩战略合作伙伴关系不断向前发展，更好造福两国人民。中方赞赏韩方为改善南北关系、推动半岛问题政治解决进程作出的重要贡献，愿同韩方加强沟通协调，共同致力于早日实现半岛无核化和长治久安。

文在寅表示，此场会见是其总统任内最后一场重要外事活动，请王岐山转达对习近平主席的衷心感谢和诚挚问候。过去5年，韩中关系克服困难，实现发展，希望下届政府维持这一势头。韩方高度赞赏中方在朝鲜半岛事务中发挥的建设性作用，愿与中方一道，以建交30周年为契机，进一步增强沟通，扩大合作，不断增进民众相互理解，推动韩中关系更上层楼。

(责编：贾文婷、杨牧)

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