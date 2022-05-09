新华社圣保罗5月8日电 综述：拉美过早放松引疫情反复 专家呼吁加强防控

新华社记者陈昊佺

随着拉美地区多国放松新冠疫情防控措施，部分国家近期出现疫情反弹。专家认为，在新冠病毒继续变异、南半球冬季到来、流感病毒传播等多重因素影响下，新一波疫情随时可能到来，各国应加强疫情防控。

放松防控引疫情反复

泛美卫生组织4日通报，4月25日至5月1日的一周，拉美多地出现疫情反弹：中美洲地区新增感染人数上升53.4%；加勒比地区新增感染人数上升15.4%，新增死亡人数上升39.6%，这是新增死亡人数连续第三周上升；南美地区新增感染人数总体下降8%，但其中7个国家新增感染人数有所增加。

巴拿马3月取消了户外口罩令，近期该国疫情反弹明显，新增确诊人数自4月中旬开始一路攀升。有巴拿马专家认为，该国正进入第五波疫情，新一波疫情的严重程度尚不明朗。

墨西哥卫生部门统计，该国新增确诊和新增死亡病例数近期出现轻微增长，大部分感染者来自疫苗覆盖率较低的年轻人群。泛美卫生组织紧急卫生事件部主任西罗·乌加特认为，墨西哥疫情反弹的主要原因是社会防疫意识出现松懈。

巴西圣保罗大学生物医学院教授克里斯蒂安娜·古佐认为，巴西最近结束公共卫生紧急状态助长了民众对新冠疫情的轻视，会对抗疫造成不利影响。她强调，各国不应放任新冠病毒传播。“现在确诊人数和死亡人数相较疫情高峰时有所下降，这让大家产生了疫情已经结束的错觉，但要记住只有当确诊人数和死亡人数都清零时，疫情才算是真正结束。”

新变异毒株屡现拉美

近期拉美多地发现新冠病毒新型变异毒株。秘鲁卫生部5日宣布，该国发现奥密克戎毒株的一个新亚型BA.1.22。卫生部表示这是奥密克戎毒株在秘鲁人口中传播而发生的自然变异。

巴西圣保罗州卫生厅5日证实，该州发现两例感染新冠重组毒株XQ的确诊病例。XQ是奥密克戎毒株的亚型BA.1.1和BA.2的重组毒株，这是巴西首次发现这种毒株。圣保罗州卫生厅表示，XQ毒株的传播力尚不明确，当地将加强对变异毒株的持续监控。

古佐在圣保罗大学负责的一项研究指出，随着多国放松疫情防控措施，近期可能出现更具危害性的变异毒株。

乌加特也表示，目前全球多地发现新冠病毒新型变异毒株，各国政府此时不应放松防疫措施。“随着长期人际传播，新冠病毒可能出现危害性更大的变异，造成更严重的卫生危机。”

新冠流感或双重来袭

专家认为，随着南半球冬季到来，南美多国面临新冠疫情反弹和流感病毒蔓延的双重风险，接种疫苗、保持社交距离、勤洗手等措施对疫情防控至关重要。

巴西奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会研究显示，4月底到5月初，严重急性呼吸系统疾病在巴西成年人中呈多发趋势。研究人员认为，这与新冠病毒和流感病毒蔓延有关，需警惕两种病毒同时传播。

一些阿根廷专家担心，气温下降、奥密克戎毒株传播等因素可能导致该国冬季出现新一波疫情，但由于防疫措施过早放松，阿根廷近期新冠检测数量大幅减少，疫情预警面临困难。

阿根廷传染病学家乌戈·皮齐在接受媒体采访时表示，阿根廷可能会在冬天面临新冠病毒和流感病毒双重传播，最有效的应对方式就是推广接种新冠疫苗和流感疫苗。（参与记者：林朝晖、苏津、高春雨）

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