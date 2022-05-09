新华社北京5月9日电 联合国官员说，乌克兰马里乌波尔市超过170名平民8日抵达东南部城市扎波罗热，其中包括从亚速钢铁厂撤离的最后一批平民。

“亚速钢铁厂以及马里乌波尔其他地区的又一轮平民撤离行动今天成功完成，”联合国驻乌克兰人道主义协调员奥斯纳特·卢布拉尼8日在一份声明里说，“我如释重负地证实，超过170人……如今可以在扎波罗热获得休息，人道主义组织会立即向他们提供援助。”

目击者看到，8辆大客车搭载170多人8日天黑后驶抵扎波罗热。据多家媒体报道，其中大约40人是从亚速钢铁厂撤离的平民。

抵达扎波罗热的这批平民包含妇女和儿童。平民叶戈尔·契科那斯基告诉媒体记者，他们夫妇及两个儿子自3月初开始就住在亚速钢铁厂，如今总算平安撤出。

卢布拉尼说，至此，过去10天内撤离马里乌波尔的平民数量已经超过600人。不过，仍有少数人在过去几天没能坐上撤离车辆。卢布拉尼表示后续将继续设法帮助平民撤离。

她说：“我们将继续与冲突双方接触，确保那些想撤离的人能够安全撤离到他们想去的地方。”

乌克兰方面表示，所有女性、儿童和老人都已从亚速钢铁厂撤离。

俄罗斯国家防御指挥中心负责人米哈伊尔·米津采夫7日说，持续3天的马里乌波尔市亚速钢铁厂平民撤离行动结束。

米津采夫介绍，5日至7日，俄罗斯在联合国和红十字国际委员会参与下从亚速钢铁厂撤离了51名平民，其中包括18名男子、22名女子和11名儿童。

俄罗斯国防部4日表示，俄武装力量定于莫斯科时间5日、6日、7日的8时至18时开通人道主义走廊，用于平民从亚速钢铁厂撤离。在此期间，俄罗斯和顿涅茨克武装力量将单方面停止所有作战行动。（杨舒怡）

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