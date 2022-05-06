新华社上海5月6日电 题：中国抗疫成效彰显中国制度力量

新华社记者

近期，有些西方媒体戴着“有色眼镜”，对中国抗疫政策说三道四，质疑中国共产党和政府领导下的抗疫成效。然而，事实是对这些谬论最好的驳斥。新冠肺炎疫情发生以来，中国坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施，疫情防控取得重大战略成果。中国防控疫情实践充分证明，中国的防控政策经得起历史检验、科学有效，中国抗疫成效充分彰显出中国制度优势和强大力量。

传播速度快、隐匿性强的奥密克戎变异株在全球加速蔓延。中国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。今年3月以来，经过全国上下勠力同心、并肩作战，中国经受住了武汉保卫战以来最为严峻的防控考验，抗疫取得了阶段性成效。3月20日，深圳基本实现社会面动态清零；4月14日，吉林省实现社会面清零；河北、江苏、安徽、广东等省份疫情总体可控；北京以快制快、及时采取有力措施，连续进行多轮区域核酸筛查，基本摸清社会面隐匿传播底数。

上海疫情防控工作把推动动态清零作为坚定不移的目标。目前上海抗疫总体态势稳中向好，疫情社区传播风险已得到有效遏制，单日新增病例从2.7万的峰值降到5000例以下，超过八成的感染者已经治愈出院。目前上海复工复产正稳步推进，经济社会活力持续恢复。

中国抗疫成效彰显众志成城的团结力量，彰显“集中力量办大事”的中国制度优势。在全国各地抗疫过程中，组织开展大规模核酸检测，快速建设方舱医院，医务人员驰援等抗疫行动凝聚起团结一心、共克时艰的强大合力。上海本轮疫情以来，在党中央的运筹指挥下，从全国调集每日238万管核酸检测力量和有关防控物资、抽调22个省份3万余名医务人员和重症专家，军队派出了5000多人医疗队，全面支持上海疫情防控工作。沙特阿拉伯新闻部国际媒体处总监侯赛因·沙马里说，中国之所以能在多个城市采取措施阻断病毒传播，妥善开展安置治疗，中国共产党和政府强大的动员组织能力发挥了举足轻重的作用。

具有无比强大领导力的中国共产党，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。中共中央政治局常务委员会5日召开会议，对全国现阶段疫情防控工作做出一系列明确部署，要求加快局部聚集性疫情处置，加强防控能力建设，及时完善防控措施，从严落实常态化疫情防控举措，紧紧依靠人民群众打好人民战争。此次会议为坚决筑牢疫情防控屏障、坚决巩固住来之不易的疫情防控成果提供了重要遵循。大量中共党员奋斗在抗疫一线，在抗疫中起到了模范带头作用。4月下旬的初步统计显示，上海本轮疫情防控中，到一线报到的党员志愿者超过72万人。近日，上海正在积极动员党员志愿者服务力量，织密常态化核酸检测点网络。

中国共产党在领导抗疫中始终坚持人民至上、生命至上，赢得中国广大民众衷心拥护，也得到海外舆论肯定。中国是人口大国，老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必造成大规模人群感染、出现大量重症和病亡，经济社会发展和人民生命安全、身体健康将受到严重影响。把人民生命安全和身体健康放在第一位，是中国防控举措的根本出发点和落脚点。从整体人口水平看，中国新冠死亡病例数、住院病例数远低于全球平均值。中国抗疫政策最大限度保护了人民群众的生命安全和身体健康，也最大限度减少了疫情对于国家整体经济社会发展的影响。委内瑞拉前卫生部长埃里克·罗德里格斯、古巴共产党中央委员会国际部副部长阿苏阿卡等人士表示，中国政府防疫策略和措施科学有效，充分体现中国政府始终将人民生命安全放在首位，这和一些西方国家经济利益至上的做法形成鲜明对比。

目前，中国疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段。坚持就是胜利，坚持定能胜利。有中国共产党坚强领导和中国制度的强大优势，有全国人民风雨同舟、守望相助，中国一定能够尽快打赢抗疫的大仗硬仗。任何对中国疫情防控工作的指责和相关谬论都会不攻自破。

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