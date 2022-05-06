新华社塔那那利佛5月5日电（记者凌馨）5日，马达加斯加“小鸟窝”学校的“中国书屋”正式揭牌，中方向该校捐赠的近3000册中文、中法双语图书也正式与学生们见面。

在当天的揭牌仪式上，中国驻马达加斯加大使郭晓梅说，中方向“中国书屋”捐赠的图书内容丰富，包含中国古典四大名著的儿童读本，介绍中国传统文化习俗如中国十二生肖的书籍，以及中文注音版的中外儿童文学等。

郭晓梅说，希望此次捐赠能够助力马教育事业的发展，也希望更多的马学生通过“中国书屋”了解中国，学习知识，拓宽视野，成为马达加斯加振兴建设的栋梁之材和中马友好合作的使者。

出席仪式的马达加斯加国民教育部秘书长拉齐米塞特拉表示，马方愿继续同中方通力协作，促进两国教育领域交流合作更上层楼，为马发展建设和马中友好培养更多优秀人才。

“小鸟窝”集团董事长拉马哈法里苏瓦说，“中国书屋”必将给“小鸟窝”渴望知识的“小鸟们”创造更多汲取营养的机会，为他们更多地了解中文和中国文化敞开大门。

“小鸟窝”学校位于马达加斯加首都塔那那利佛近郊，拥有30多年历史，是一所涵盖幼儿园至高中的全日制学校，现有师生2000余人。近年来，“小鸟窝”学校大力推广中文教学。2017年4月，“小鸟窝”学校的孔子课堂正式挂牌成立，是马达加斯加第一所孔子课堂，目前学习中文学生人数已超千人。

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