人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中方向马达加斯加捐赠中文图书创立“中国书屋”

2022年05月06日15:32 | 来源：新华网
小字号

新华社塔那那利佛5月5日电（记者凌馨）5日，马达加斯加“小鸟窝”学校的“中国书屋”正式揭牌，中方向该校捐赠的近3000册中文、中法双语图书也正式与学生们见面。

在当天的揭牌仪式上，中国驻马达加斯加大使郭晓梅说，中方向“中国书屋”捐赠的图书内容丰富，包含中国古典四大名著的儿童读本，介绍中国传统文化习俗如中国十二生肖的书籍，以及中文注音版的中外儿童文学等。

郭晓梅说，希望此次捐赠能够助力马教育事业的发展，也希望更多的马学生通过“中国书屋”了解中国，学习知识，拓宽视野，成为马达加斯加振兴建设的栋梁之材和中马友好合作的使者。

出席仪式的马达加斯加国民教育部秘书长拉齐米塞特拉表示，马方愿继续同中方通力协作，促进两国教育领域交流合作更上层楼，为马发展建设和马中友好培养更多优秀人才。

“小鸟窝”集团董事长拉马哈法里苏瓦说，“中国书屋”必将给“小鸟窝”渴望知识的“小鸟们”创造更多汲取营养的机会，为他们更多地了解中文和中国文化敞开大门。

“小鸟窝”学校位于马达加斯加首都塔那那利佛近郊，拥有30多年历史，是一所涵盖幼儿园至高中的全日制学校，现有师生2000余人。近年来，“小鸟窝”学校大力推广中文教学。2017年4月，“小鸟窝”学校的孔子课堂正式挂牌成立，是马达加斯加第一所孔子课堂，目前学习中文学生人数已超千人。

(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部