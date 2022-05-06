新华社塔那那利佛5月6日电 通讯：非洲海岛有条“鸡蛋路”——中国“80后”工程师为马达加斯加蛋农铺筑致富路

新华社记者凌馨

马哈扎扎镇距离马达加斯加首都塔那那利佛50多公里。镇上1.2万多名居民中，有近三分之一靠饲养母鸡、销售鸡蛋为生，这里是名副其实的“鸡蛋村”。可是，通往首都鸡蛋市场的颠簸山路曾让蛋农们叫苦不迭。

2018年9月，30出头的江西青年刘利东来到这里，担任马达加斯加首都郊区公路项目总工程师。三年多过去了，如今，一条由中国政府援建的全长约19公里的“鸡蛋路”已全线通车。

“当你发现当初坑坑洼洼的山路现在变成汽车可以畅通无阻的平坦公路，当村民在你经过时向你伸出大拇指时，这是一种很大的成就感。”刘利东难掩兴奋之情。

刘利东2010年毕业于江西师范大学城市建设学院工程管理专业，毕业后进入江西中煤建设集团有限公司工作。在来到马达加斯加修筑“鸡蛋路”之前，刘利东已经有两任驻非工作经验，先后在肯尼亚和乌干达担任打井供水项目施工员和公路项目副总工程师、总工程师。

初到马达加斯加项目点，这位年轻的总工程师首要解决的是自己和同事们的住房问题。站在如今由三栋板房和一栋砖房组成的营地前，刘利东感慨万千。“刚来时，这里还是一片森林，当时十几个人不得不挤住在镇上学校的一间教室里。花了两个月左右的时间，才在这里建起了第一栋房子。”

之后，刘利东又面临语言这块绊脚石。当地主要交流语言是法语和马达加斯加语，而刘利东只学过英语，必须依靠翻译与当地工人沟通。“但是，翻译有时候也不能保证百分之百准确，尤其涉及一些施工方法等技术细节时。”为了提高沟通效率、减少信息传递误差，刘利东需要去网上找一些技术细节的图片，有时还需要亲身给工人示范如何施工操作。

新冠疫情也给“鸡蛋路”修建带来挑战。为了不影响施工进度，刘利东与其他项目管理人员及时调整施工组织方案，同时积极寻求替代方案解决物资设备供应短缺等问题，最终于2022年初如期完成项目交付。

据了解，“鸡蛋路”投入使用后，贯通马达加斯加首都郊区马义奇镇、安巴诺多卡那镇和马哈扎扎镇，帮助沿线鸡蛋产区打通前往市区的快速通道，日均鸡蛋运输量将达15万个。

马哈扎扎镇镇长表示，中国人援建的“鸡蛋路”，大大缩短了当地蛋农们运送鸡蛋的时间，良好的路况也大大减少了鸡蛋在路途运输过程中的破损率。如今，已有不少农户考虑进一步扩大自己的鸡场养殖面积，生产并运输更多鸡蛋供给全国各地。

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