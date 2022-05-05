新华社北京5月5日电 综合新华社驻外记者报道：靠近乌克兰边界的俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫5日在社交媒体上通报，该州两个村庄当日遭到乌克兰方面炮击。据乌克兰国家通讯社4日报道，乌总统泽连斯基日前接受美国《华尔街日报》视频采访时表示，乌方不同意与俄方“冻结冲突”。

——格拉德科夫通报说，该州的茹拉夫廖夫卡和内霍特耶夫卡两个村庄5日遭乌方炮击，村庄部分房舍受损，但没有人员伤亡。

——据塔斯社报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫5日对媒体表示，俄军方知道美国、英国以及其他北约国家不断向乌克兰军方提供情报，俄方正在采取一切必要措施加以应对。他表示，有关国家向乌克兰运送武器、提供情报并不会“阻碍特别军事行动既定目标的实现”。在回应乌克兰发布的“俄军深夜突入亚速钢铁厂并与乌方发生激烈交火”的消息时，佩斯科夫说，俄总统普京目前并未就俄军在亚速钢铁厂的行动下达新命令，此前俄方作出的取消强攻并对厂区进行封锁的决定仍在执行。

——俄外交部5日在其网站发表声明说，丹麦政府公开的反俄政策对俄丹关系造成严重损害。作为回应，俄方宣布丹麦驻俄大使馆7名工作人员为“不受欢迎的人”，俄方要求这些人两周内离开俄罗斯。此外，丹麦驻俄外交使团的一名外交官被俄方拒签。

——俄国防部发言人科纳申科夫5日通报，俄军防空部队又击落了三架乌军战机，并在哈尔科夫州、赫尔松州以及顿涅茨克和卢甘斯克等地击落14架乌军无人机。4日晚，俄空天军使用高精度导弹打击了乌克兰卡纳托沃军用机场。俄导弹部队打击了乌军两处指挥所。俄炮兵部队打击了乌军32个指挥所、5个弹药库、403个乌军据点及兵力和装备集中地、51个炮兵阵地。

——俄罗斯法律信息网4日发布消息说，普京已签署总统令，确定了关于俄公司对来自不友好国家的合伙人支付利润的临时规范。总统令规定，当俄罗斯公司向来自不友好国家的合伙人，即债权人支付利润时，应依据普京3月初签署的总统令执行，即以卢布向其分配利润。该总统令自发布之日起生效。

——乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日内5日在社交媒体上表示，乌军在哈尔科夫和伊久姆方向发起反攻，俄军正将主要力量转移到卢甘斯克方向，目前乌俄两军在波帕斯纳亚、克列缅纳亚和托尔斯基地区继续激战。

——乌总统泽连斯基接受《华尔街日报》视频采访时表示，乌方不同意与俄方“冻结冲突”。泽连斯基说，在他就任总统时，已存在明斯克协议和新明斯克协议，但这些协议并未被遵守，相反这些“纸上的安排”带来的是“冻结冲突”，乌克兰绝不会接受“冻结冲突”的协议。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，乌国防部发言人莫图兹亚尼克4日在新闻发布会上表示，随着5月9日俄罗斯卫国战争胜利日临近，俄军可能会发起挑衅或加强攻击，乌方将对此加强警惕。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，马里乌波尔市市长瓦季姆·博伊琴科4日在视频直播节目中表示，俄军恢复了对该市亚速钢铁厂的进攻，俄军火炮、坦克、飞机、舰船当天向亚速钢铁厂乌军阵地发起猛烈攻击。目前亚速钢铁厂地下设施内仍有数百名平民。

——拉脱维亚总统莱维茨4日在该国小城萨尔杜斯发表讲话说，北约正致力于在东翼部署一支独立且成熟的军事力量，“我们已开始为北约部队寻找新的基地”，新基地将具有威慑作用。（参与记者：李东旭、李铭、华迪、黄河、郭群）

(责编：白宇、胡永秋)