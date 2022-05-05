新华社北京5月5日电（记者成欣）就国际货币基金组织近日将全球经济增长预期下调至3.6%，外交部发言人赵立坚5日表示，面对低迷脆弱的世界经济，美国等少数国家固守一己私利，一味加码单边制裁。制裁换不来和平，只能给世界经济雪上加霜。美国作为全球第一大经济体，应多做一点有利于世界经济复苏和全球供应链稳定的事。

赵立坚是在当日例行记者会上回答提问时作上述表示的。

赵立坚说，当前，地缘政治动荡和新冠肺炎疫情叠加，世界经济面临严峻形势，各国民生和经济社会运行受到严重影响。可以说，经济复苏成为各国人民的共同愿望。

他说，面对诸多不稳定性和不确定性，中国经济始终为世界经济贡献正能量，凸显“安全岛”“避风港”“稳定器”作用。今年一季度数据表明，中国经济延续恢复发展态势，外贸外资持续向好，展现出强大韧性和活力。“我们愿同各方一道，不断为稳定全球产业链供应链、推动世界经济复苏、提振全球发展信心作出积极贡献。”

赵立坚强调，世界经济复苏需要国际社会共同努力。“我们遗憾地看到，面对低迷脆弱的世界经济，美国等少数国家固守一己私利，一味加码单边制裁。事实早已证明，制裁换不来和平，只能给世界经济雪上加霜，制裁大棒实际上是打在各国人民身上。”

他表示，美国作为全球第一大经济体，应多想一想全球百姓的生存权、发展权，多做一点有利于世界经济复苏和全球供应链稳定的事。

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