新华社北京5月5日电 综合新华社驻外记者报道：日本不顾国际社会反对，持续推进福岛第一核电站核污染水排海计划。韩国环保人士和智利环境工程学者近日呼吁国际社会阻止日本政府这一不负责任的计划。

韩国民间环保组织“环境运动联合”能源气候局局长安哉训接受新华社记者采访时表示，福岛核事故虽已过去11年之久，但其带来的放射性污染问题没有得到很大改善。如果将含有放射物的核污染水排放入海，不仅会威胁水产品的质量和安全，更会进一步加重海洋污染。核污染水还会在太平洋不断扩散，破坏邻近国家的海洋环境。

安哉训说，各种净化装置均不能完全去除核污染水中的放射物，这是业已得到验证的事实。此外，虽然日方准备稀释核污染水，但随这种水进入海中的放射物总量不会变，排海后一旦出现此前未知的问题也“覆水难收”。如此看来，核污染水排海可以说是最恶劣的处理方式。大海不是垃圾桶，国际社会应发出共同声音，敦促日本政府停止核污染水排海这一不负责任的举动，寻找更安全可靠的处理方案。

智利迭戈·波塔莱斯大学环境工程学者弗拉基米尔·阿拉尔孔表示，福岛第一核电站的运营方东京电力公司称使用“多核素去除设备”可过滤掉除氚以外的62种放射物，但氚是氢的放射性同位素，极难去除，会带来健康风险。此外，一些更危险的放射性元素有时无法被复杂的过滤系统截留，有进入海洋的可能。放射物还能通过与食物链相关的“生物放大作用”富集，因此不能排除核污染水排海给人类和其他生物带来危险。

阿拉尔孔说，对于日本单方面决定向海中排放核污染水，国际原子能机构以及国际社会应予以阻止，并由国际科学界开展有关评估。（参与记者：陆睿、张笑然、尹南）

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