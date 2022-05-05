新华社基加利5月4日电通讯：“千丘之国”里的“生命泉”——记中国援助为卢旺达百姓解决用水难

新华社记者吉莉

“这个太阳能井水量稳定，而且节省人力，解决了学校严重的用水问题，改善了卫生条件，我们充满感激。”卢旺达东方省卡永扎区加卡卡村的鲁文卡瓦维中小学校长哈比马纳望着几个手提水桶接水的学生对新华社记者说。

近日，记者驱车来到这个经常干旱的偏僻乡村。绕过一座座山丘，被蓝色围栏环绕的一面太阳能板映入眼帘。这是中国援助卢旺达200口井项目中的一座太阳能井。

“没有太阳能井之前，我们要雇人走很远的路才能取到干净水，学校的卫生条件堪忧，经济负担也重。”哈比马纳说。

缺乏清洁用水增加了罹患急性腹泻和霍乱等传染病的风险。根据世界卫生组织的数据，感染性腹泻是5岁以下儿童死亡的第二大原因，大多由于摄入不洁食品和水导致。哈比马纳此前一直因难以为学生提供健康的午餐感到苦恼。

中国地质工程集团有限公司（中地公司）中东部非洲分公司承建的中国援助卢旺达200口井项目经理陈金珂告诉记者，所有手压井和太阳能井都安装了氯化系统，以保持水的清洁，随时可以饮用。

他说，太阳能井选择建在人员密集的地方，如市场、学校。“卢旺达的光照强度高，可以满足使用太阳能井的条件。与手压井相比，太阳能井可以为周围村庄大量村民提供稳定、充足的饮用水。”

哈比马纳说，除了村民生活用水外，这个项目还可以帮助农民灌溉。“有了这些水井我们还可以灌溉庄稼，一年四季进行农业活动。”

记者在走访的东方省加齐博区穆拉姆比村看到，一些村民正围在一口中国井边有说有笑排队等着打水。“新建的水井使许多人受益，光是我们村子就大约有300人来这打水。现在再也不用担心用水了。”正在排队的村民克拉丽斯说。

乡村打井项目并不轻松，钻井团队不仅要设法解决大型机械运输问题，还要经常面临复杂的地质钻探情况，以及应对新冠疫情、疟疾等疾病。4月底，致力于解决卢旺达水资源短缺问题的200口井援助项目顺利通过验收，已全部交付当地百姓使用，至少解决了11万人的饮用水问题。

卡永扎负责社会事务的副区长让·达马瑟纳表示，新建的水井将对许多人的健康和幸福产生积极影响。“我们都对这个水利工程感到高兴。卢旺达和中国的合作将为卢旺达人民带来更多的福祉。”

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