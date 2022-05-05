人民网罗马5月4日电 （记者谢亚宏）记者从中国常驻联合国粮农机构代表处获悉，五四青年节期间，粮代处组织召开青年干部交流座谈会，粮代处代表、大使广德福出席座谈会并与青年外交官交流，对年轻干部寄予殷切期望。

广德福在座谈中表示，当今世界正经历百年未有之大变局，近年来中国综合国力发展之快、世界影响之大百年未有。党的十八大以来，我国三农事业蓬勃发展，乡村振兴战略全面推进，青年干部们生逢盛世，应当树立远大理想，坚定信念，将个人追求融入到党和国家的事业之中，深植家国情怀，与国家同呼吸、与人民共命运。

广德福强调，今年是中国共产主义青年团成立100周年，青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。广德福激励青年干部，要充分调动积极性和主观能动性，以激情饱满的精神面貌投入到工作中，为三农事业发展做出积极贡献。

广德福提出，粮代处是中国唯一专司农业外交的驻外机构，要广泛参与全球粮农治理，深入开展多边农业外交，讲好中国三农故事，维护好中国的国家形象和核心利益，没有一支政治强、业务精、作风硬的农业外交“铁军”是不行的。粮代处的青年外交官们身处在国家农业多边外交最前线，要终身学习，练就过硬本领，全面提高素质，勇于担当作为，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

最后，广德福还强调，回首百年历程，中国青年爱党、爱国、爱人民的赤诚追求始终未改，坚定不移听党话、跟党走的忠贞初心始终未变。“才为德之资，德为才之帅”，青年外交官要锤炼自身品德修为，做到思想自觉、政治自觉、行动自觉，保障涉外工作期间的政治安全、人身安全和财产安全，牢固树立大局意识、保密意识、协同意识。

在座谈会上，青年外交官们也积极分享个人感悟，留下心语，展现出了粮代处青年干部崭新的精神风貌。

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