人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国常驻联合国粮农机构代表处举行青年干部交流座谈会

2022年05月05日09:08 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网罗马5月4日电 （记者谢亚宏）记者从中国常驻联合国粮农机构代表处获悉，五四青年节期间，粮代处组织召开青年干部交流座谈会，粮代处代表、大使广德福出席座谈会并与青年外交官交流，对年轻干部寄予殷切期望。

广德福在座谈中表示，当今世界正经历百年未有之大变局，近年来中国综合国力发展之快、世界影响之大百年未有。党的十八大以来，我国三农事业蓬勃发展，乡村振兴战略全面推进，青年干部们生逢盛世，应当树立远大理想，坚定信念，将个人追求融入到党和国家的事业之中，深植家国情怀，与国家同呼吸、与人民共命运。

广德福强调，今年是中国共产主义青年团成立100周年，青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。广德福激励青年干部，要充分调动积极性和主观能动性，以激情饱满的精神面貌投入到工作中，为三农事业发展做出积极贡献。

广德福提出，粮代处是中国唯一专司农业外交的驻外机构，要广泛参与全球粮农治理，深入开展多边农业外交，讲好中国三农故事，维护好中国的国家形象和核心利益，没有一支政治强、业务精、作风硬的农业外交“铁军”是不行的。粮代处的青年外交官们身处在国家农业多边外交最前线，要终身学习，练就过硬本领，全面提高素质，勇于担当作为，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

最后，广德福还强调，回首百年历程，中国青年爱党、爱国、爱人民的赤诚追求始终未改，坚定不移听党话、跟党走的忠贞初心始终未变。“才为德之资，德为才之帅”，青年外交官要锤炼自身品德修为，做到思想自觉、政治自觉、行动自觉，保障涉外工作期间的政治安全、人身安全和财产安全，牢固树立大局意识、保密意识、协同意识。

在座谈会上，青年外交官们也积极分享个人感悟，留下心语，展现出了粮代处青年干部崭新的精神风貌。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部