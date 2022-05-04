新华社北京5月4日电 综合新华社驻外记者报道：据塔斯社4日报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，关于俄罗斯将于5月9日卫国战争胜利日宣布军事总动员的消息“不可信”“纯属无稽之谈”。当有记者问道俄罗斯是否有可能在5月9日对乌克兰宣战时，佩斯科夫再次强调“一点（可能）都没有”。乌克兰国家通讯社4日援引乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫的话表示，乌俄冲突不会在短期内结束，其持续时间取决于很多因素。

——俄罗斯国防部长绍伊古在4日召开的会议上说，美国和北约正在通过提供武器为乌克兰“打气”，乌克兰境内出现的载有援乌武器弹药的北约运输工具将被俄方视为合法打击目标。绍伊古说，乌克兰东南部城市马里乌波尔处于俄军控制之下，马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌军已被牢牢封锁。

——乌克兰国家通讯社4日援引丹尼洛夫的话报道，乌克兰缺乏足够的重型武器和装甲车，现在不可能通过军事行动解除俄方对马里乌波尔的封锁。

——乌克兰国家通讯社4日援引乌克兰副总理韦列修克的话报道，在前一日的撤离行动中，共有156人从亚速钢铁厂撤离至扎波罗热市，目前仍有数百名平民滞留在亚速钢铁厂内。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫4日通报说，俄军使用高精度远程空基和海基武器摧毁了乌境内几座火车站的6处电力牵引站，顿巴斯地区的乌克兰军队通过这些火车站获得美国和欧洲国家生产的武器弹药。他说，自发起特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军146架飞机、112架直升机、706架无人机、287套防空导弹系统、2807辆坦克和其他装甲车、321台多管火箭炮、1279门野战火炮和迫击炮、2609辆特种军用车辆。

——塔斯社4日报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫就俄乌谈判情况表示，乌克兰政府自相矛盾的立场无法让人相信双方谈判能够取得积极进展。谈到西方制裁时，佩斯科夫强调，美国、欧洲国家等对俄制裁是一把双刃剑。这些制裁试图对俄罗斯造成伤害，但同时施加制裁的一方也将付出沉重代价。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，乌国家铁路公司董事会主席亚历山大·卡梅申3日称，乌中部和西部地区的多处火车站当天遭到俄军袭击，但未造成人员伤亡。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌总理什梅加尔3日在内阁会议上表示，乌俄冲突以来，乌方已收到45亿欧元的国际金融援助。仅过去一周，世界银行就向乌方提供了5亿美元的金融援助。这些援助属于赠款，无需乌克兰偿还。

——据乌克兰国家通讯社报道，当地时间3日傍晚，乌克兰的利沃夫州、外喀尔巴阡州、基洛沃格勒州等多地遭到俄军导弹袭击。利沃夫市市长萨多维伊当天在社交媒体发文称，袭击导致利沃夫市部分区域停水、停电。

——白通社4日援引白俄罗斯国防部消息说，白俄罗斯开始对该国武装力量进行突击检查，以评估部队对可能发生危机的准备情况和应对能力。该检查不会对欧洲或者白俄罗斯邻国构成任何威胁。（参与记者：黄河、李东旭、李铭、鲁金博）

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