新华社北京5月4日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，截至5月3日，中老铁路开通运营满五个月，客货运输态势喜人，国际物流黄金大通道作用初显。

国铁集团统计显示，中老铁路开通运营以来累计发送货物290万吨，第五个月货运量达110万吨，比第一个月17万吨增长5.5倍；发送旅客超270万人次，其中国内段238.8万人次、老挝段31.2万人次。

国铁集团国际部负责人介绍，中老铁路开通运营以来，国铁集团所属的中国铁路国际公司、昆明局集团公司会同老中铁路公司，科学分析旅客出行和货物运输需求，不断增加运力投入，统筹疫情防控和运输组织，境内外复兴号、“澜沧号”动车组和普速旅客列车安全平稳运行，货运品类不断增加，货物运量强劲增长。

开通以来，尤其是今年4月份以来，中老铁路承运的跨境电商货物不断增加。针对该类货物货值高、品类多、时效性强等特点，中国铁路昆明局集团公司积极探索“澜湄快线+跨境电商”的运输组织新模式，积极协调中国昆明综合保税区改进跨境电商货物站外装箱作业流程，提高运输时效。目前，中老铁路跨境货物累计发送超50万吨，已覆盖泰国、缅甸、老挝、马来西亚、柬埔寨、新加坡等10余个国家和地区，货物品类从开通初期的橡胶、化肥、百货扩展到电子、光伏、通信、汽车、鲜花等100多种。

此外，针对老挝民众多样化出行需求，老中铁路公司增开票价较低的万象至磨丁时速120公里普速客车，同步增开万象至琅勃拉邦、孟赛间动车组列车，提高客运能力，并为沿线群众提供多样化出行选择。

围绕国内段沿线西双版纳、普洱等地民众旅游、节日出行需求，中国铁路昆明局集团公司精准实施“一日一图”，动态增开动车组列车。目前，中老铁路老挝段每日开行动车组列车达到6列、普速旅客列车2列；国内段日均开行旅客列车达到36列，最高峰达到65列，客运能力和出行选择不断增加。

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