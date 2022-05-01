新华社北京5月1日电 综述：“人民至上、生命至上”理念的生动实践——多国人士积极评价中国“动态清零”防疫政策

新华社记者

“最大程度保护了人民生命安全和身体健康”“始终把拯救人民生命放在首位”“事实证明中国防疫策略卓有成效”“遵循‘动态清零’政策的国家表现更好”“‘动态清零’最明显的好处是死亡人数少得多，经济损失也更小”……

近来，在奥密克戎变异毒株给疫情防控带来新挑战背景下，世界多国人士高度肯定中国“动态清零”防疫政策，认为这一政策科学严谨、行之有效，是“人民至上、生命至上”理念的生动实践。国际社会还认为，虽然疫情防控压力增加，但中国各界勇于奉献、不畏艰难，继续携手共筑防疫铜墙铁壁，为全球抗疫持续注入宝贵信心动力，给世界带来深刻启迪。

把人民生命安全和身体健康放在第一位，是中国疫情防控举措的根本出发点和落脚点。新冠疫情暴发以来，中国政府始终坚持人民至上、生命至上，采取的“动态清零”政策最大限度护佑生命，显著成效有目共睹。从整体人口水平看，中国新冠死亡病例数、住院病例数远低于全球平均值。

近期，起病隐匿、传染性强的奥密克戎变异毒株给包括中国在内的全球各国带来疫情防控新挑战，疫情在一些国家和地区出现指数级上升，中国疫情防控压力持续增加。3月以来，中国感染人数反弹，疫情波及范围扩大。面对疫情形势新变化，中国旗帜鲜明坚持“动态清零”总方针，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

世界多国人士高度称赞中国坚持正确防疫策略，践行“人民至上、生命至上”理念。委内瑞拉前卫生部长埃里克·罗德里格斯、古巴共产党中央委员会国际部副部长阿苏阿卡、卢旺达媒体人杰拉尔德·姆班达等人士表示，中国政府防疫策略和措施科学有效，充分体现中国政府始终将拯救人民生命安全放在首位，这和一些西方国家经济利益至上的做法形成鲜明对比。沙特阿拉伯新闻部国际媒体处总监侯赛因·沙马里日前接受新华社记者采访时说，事实证明，“动态清零”有利于最大限度遏制病毒传播，是“人民至上、生命至上”理念的生动实践。

一些有识之士注意到，疫情越是跌宕反复，中国民众的自觉自律和社会的团结凝聚越是彰显。沙马里说，中国之所以能在多个城市采取措施阻断病毒传播，妥善开展安置治疗，中国共产党和政府强大的动员组织能力发挥了举足轻重的作用。肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔指出，在应对疫情过程中，中国社会众志成城，虽然防疫政策给工作生活带来不便，但中国人民体现出高度的社会责任感，对政府决策给予理解支持。孟加拉国医学专家、前世卫组织东南亚区域顾问穆扎赫尔·哈克表示，相信在民众的支持配合下，中国会很快控制住本轮疫情。

世界认为，坚持“动态清零”为中国自身发展赢得主动，也为全球抗疫注入更多信心动力，带来深刻启迪。世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安日前公开表示，中国采取的措施“非常有力”，保证了极低的发病率、死亡率和住院率以及社会、经济的平稳运行。英国知名科学作家迈克尔·马歇尔在《新科学家》周刊网站发表评论文章说，“动态清零”最明显的好处是新冠死亡人数要少得多，同时也减少了经济损失。马歇尔认为，从新冠死亡率到经济增长，诸多事实表明，遵循“动态清零”策略的国家表现更好。如果更多国家实施这种策略，人类将在与病毒对抗中处于更有利的位置。下一次大流行发生时，各国政府应考虑采取“动态清零”策略遏制病毒。美国《华尔街日报》日前也不得不承认，中国“动态清零”政策效果明显，对其他国家有借鉴意义。

新冠疫情已经持续两年多，在全球范围内，防疫松懈、麻痹疏忽的问题屡见不鲜。对此，世卫组织再次敲响警钟。世卫组织新冠大流行突发事件委员会日前一致认定，新冠病毒仍给公共卫生领域带来重大危险，各国绝不能放松警惕。该委员会主席迪迪埃·侯赛因强调：“新冠病亡率依然很高，而且病毒正在以一种不可预知的方式演变……现在不是放松的时候。”

越是关键时刻，越要咬紧牙关。实践已证明，“动态清零”是正确的疫情防控之道。坚持“动态清零”不动摇，坚持科学精准防疫，对于中国和世界携手赢得抗疫持久战的最终胜利意义重大。坚持就是胜利，团结就是力量！（执笔记者：韩冰；参与记者：郭洋、冯玉婧、胡冠、徐烨、王瑛、林朝晖、朱婉君、李振北、王峰、吉莉、刘曲、郭爽、白林、耿鹏宇、陈嫱、杜白羽、孙一然、刘春涛、汪平、章建华、苏津、刘亚南、张墨成、李学军、林威）

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