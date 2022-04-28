新华社北京4月28日电 美国和俄罗斯27日在土耳其交换了两名在押人员。多家媒体报道，在美俄关系极度紧张的当下，这一举动令人意外。

美俄双方27日在土耳其首都安卡拉交换人员。美方人员为前海军陆战队成员特雷弗·里德，现年30岁。俄罗斯媒体播放的画面显示，他左手提一个深色大包，由两名俄方人员带上一架飞机，准备前往土耳其。

获释俄方人员为飞行员康斯坦丁·亚罗申科，现年53岁。他走下美方飞机时拿着文件和一个小手提包。

路透社援引美国政府高级官员的话报道，里德“精神状态良好”。美国总统约瑟夫·拜登在一份声明中欢迎里德“回家”，称美方在与俄方的谈判中作出了“艰难决定”。预计里德当地时间27日晚抵达美国。俄方说，他在押期间曾绝食抗议。

亚罗申科已经从安卡拉乘机经俄罗斯黑海城市索契回到首都莫斯科。俄罗斯电视媒体播放的画面显示，他登机后展示手铐和脚镣的痕迹。他说，美方人员看到里德被带出俄方飞机的“最后一刻”才给他“松绑”。抵达莫斯科的机场后，亚罗申科与等待已久的妻女拥抱。

回答记者关于健康状况的提问时，亚罗申科说，“当然不怎么好”，遭美方“绑架”的12年中受到“虐待”。

2010年，美方在西非国家利比里亚逮捕亚罗申科，引渡至美国，以走私毒品罪名判处他20年监禁。俄方坚称亚罗申科“清白”，2019年提出愿用美方在押人员换回亚罗申科。

里德因2019年在俄期间酒后袭警被判处9年监禁。美方认为俄方判决“荒谬”。拜登和美国政府官员先前说，美方努力争取里德和另一名前海军陆战队成员保罗·惠兰获释。莫斯科一家法院2020年6月裁定惠兰间谍罪名成立。

路透社27日援引美国政府高级官员的话报道，美俄数月来密集外交接触，但仅聚焦于交换在押人员，并不是讨论其他事项的开始，这次交换并不意味着美方对乌克兰问题的立场出现改变。

俄乌冲突2月升级后，西方对俄罗斯施加空前制裁。美联社等媒体报道，美俄关系已降至冷战以来新低，因而这次突然交换在押人员令人意外。

里德的父母对儿子回家表达喜悦之情。惠兰的父母则在一份声明中对美国政府表达不满，责怪拜登没能成功争取惠兰获释。（郑昊宁）

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