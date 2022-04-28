新华社东京4月28日电（记者刘春燕）日本央行28日宣布，维持当前超宽松货币政策，下调2022财年（截至2023年3月）经济增长预期并上调通胀预期。

日本央行当天在结束为期两天的货币政策会议后发表公告说，将继续保持当前的超宽松货币政策，将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。央行将在每个交易日实施公开市场操作，无限量买入国债。

日本央行当天发表的经济与物价展望报告认为，日本经济复苏仍在持续，但乌克兰危机引发的供应链紧张及国际商品价格加速上涨令经济承压。央行将2022财年经济增长预期由3.8%下调至2.9%，并预测2023财年经济增长1.9%。

日本央行表示，由于能源资源价格加速上涨，物价受到的影响正在加大，同时去年手机通信费下调对物价的影响4月起将逐渐淡出，预计今后日本物价涨幅将逐步扩大。央行将2022财年核心消费价格指数涨幅预期由此前的1.1%大幅上调至1.9%，并预测2023财年该指数上涨1.1%左右。

日本央行行长黑田东彦当天在记者会上表示，日本央行将继续坚持2%通胀目标，坚持超宽松货币政策，并密切关注国内外因素对日本经济的影响，必要时将推出进一步的宽松措施。

(责编：崔越、杨牧)