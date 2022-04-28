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德国下调2022年经济增长预期

2022年04月28日15:11 | 来源：新华网
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新华社柏林4月27日电（记者朱晟）德国联邦经济和气候保护部27日发布的数据显示，受俄乌冲突、能源价格高企和西方对俄制裁等因素影响，2022年德国经济增速预计为2.2%，比1月预测值低1.4个百分点。

联邦经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克当天在新闻发布会上说，德国经济面临的风险显而易见，在新冠疫情持续两年后，俄乌冲突“又带来了新的负担”。

联邦经济和气候保护部预计，今年德国通胀率将显著上升至6.1%。该部门表示，如此高的通胀率只在石油危机时期和两德统一初期出现过。

联邦经济和气候保护部还预测，德国经济2023年将增长2.5%，通胀率有望降至2.8%。

德国五大权威经济研究所此前发布联合经济预测报告，显著下调今年德国经济增长预期。报告预测，在俄罗斯继续供应能源和俄乌冲突经济影响不进一步升级的情况下，今年德国经济将增长2.7%，比去年秋季的预期低2.1个百分点，通胀率预计为6.1%，是40年来的最高水平；如果来自俄罗斯的能源供应突然中断，今年德国经济将仅增长1.9%，通胀将升至7.3%。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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