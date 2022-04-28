新华社华沙4月27日电（记者张章 陈琛）在中国图书进出口（集团）有限公司与波兰马尔沙维克出版集团27日联合举办的“青年读者汇·波兰站”活动上，中国作家韩少功的《赶马的老三》、陈染的《私人生活》和史铁生的《命若琴弦》与波兰读者见面。

本次活动以线上线下结合的方式在波兰北部托伦哥白尼大学人文学院举行，波兰青年读者分享了他们的阅读体会和对中国文化的认识。

贝奇科夫斯卡女士认为《赶马的老三》通俗易懂，语言诙谐，发人深省；库琴斯基认为《私人生活》对女性生活进行深刻剖析，作品富有表现力；马尔奇尼亚克称，《命若琴弦》触及人性本质，指出了生存与幸福的错综复杂性。

这三部作品都由马尔沙维克出版集团出版。集团总裁马尔沙维克在致辞中强调了波中出版合作的重要意义和发展潜力，希望未来能在波兰见到更多的中国作品。

今年以来，中国图书进出口（集团）有限公司已相继举办“青年读者汇”马来西亚站、英国站、波兰站活动。今后将在更多国家举办这一品牌活动，助力中外文化交流与互鉴。

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