新华社洛杉矶4月27日电（记者谭晶晶）搭载4名宇航员的美国太空探索技术公司“龙”飞船在经过近16小时飞行后，于美国东部时间27日晚飞抵国际空间站并与之顺利对接。

飞船于美国东部时间27日凌晨3时52分（北京时间27日15时52分）搭乘“猎鹰9”火箭从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。美国东部时间当日19时37分（北京时间28日7时37分），飞船与空间站对接。

这是载人“龙”飞船第四次为国际空间站运送轮换宇航员。参与这次代号“Crew-4”航天任务的4名宇航员分别是美国航天局宇航员谢尔·林德格伦、鲍勃·海因斯、杰茜卡·沃特金斯和欧洲航天局宇航员萨曼塔·克里斯托福雷蒂。

据美国航天局介绍，4名宇航员将在空间站停留数月，开展材料科学、健康技术、植物科学等领域的科学研究，为将来人类探索近地轨道之外的空间做准备。

“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的新型载人飞船。

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