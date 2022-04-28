新华社曼谷4月28日电 专访：中国经济是全球复苏的重要动力——访泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才

新华社记者宋宇 郭鑫惠

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才日前接受新华社记者视频专访时说，中国是全球自由贸易和多边主义的坚定倡导者，中国经济快速恢复是全球经济复苏的重要动力。

蔡伟才表示，当前亚洲国家面临的最大挑战是战胜新冠疫情和实现经济复苏，而俄乌冲突引发的能源等大宗商品价格上涨加剧了这一挑战。经济复苏的过程将充满挑战，国际社会应相互尊重、摒弃冷战思维、倡导互利合作和多边主义，为实现和平、繁荣的目标而团结一致、共同努力。

蔡伟才说，泰国经济在疫情下为数不多的亮点之一就是出口，尤其是过去两年对华出口大幅增长，泰国政府对泰中贸易前景十分乐观。他说，泰国政府一直支持中国的“一带一路”倡议，认为它与“泰国4.0”发展战略互为补充、相得益彰，而今年正式生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）也有望成为跨境合作典范，为地区带来长期繁荣。

谈到中国一季度经济数据，蔡伟才说，中国经济今年开局平稳，4.8%的经济增速令人印象深刻。他特别提到在高科技制造业、新能源汽车、工业机器人、太阳能电池等细分领域，中国也取得巨大成绩，充分反映中国正走在高质量发展的新阶段。

“中国政府正在寻求一条可持续发展的道路，以夯实国家的经济基础。”蔡伟才说。他高度评价中国政府在抗击新冠疫情和经济恢复方面取得的成就，认为这与中国巨大的国内市场、不断优化的经济结构以及具有前瞻性的政策密切相关。

蔡伟才认为，在坚实的制造业基础、经验丰富的劳动力和强有力的政府支持下，中国将继续对全球供应链和世界经济作出贡献。

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